Giriş Tarihi: 19.03.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
10:38
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 4A,4B,4C || Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihleri açıkladı: Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere son 3 yıldır bayram ikramiyesi veriliyor. Bakan Işıkhan tarafından bu senenin emekliler yılı ilan edilmesinin ardından emekliler için birçok düzenlemeye gidildi. Bunların başında emekli ikramiyelerine yapılan zam geliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı öncesinde verilecek ikramiye ise geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 8.yargı paketi içerisinde yer alan yasal düzenlemeyle birlikte zamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla 4A,4B ve 4C'li emeklilerin ödeme tarihlerini duyurdu. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar