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Haberler Fotohaber EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 4A,4B,4C || Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihleri açıkladı: Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 19.03.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 10:38

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 4A,4B,4C || Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihleri açıkladı: Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere son 3 yıldır bayram ikramiyesi veriliyor. Bakan Işıkhan tarafından bu senenin emekliler yılı ilan edilmesinin ardından emekliler için birçok düzenlemeye gidildi. Bunların başında emekli ikramiyelerine yapılan zam geliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı öncesinde verilecek ikramiye ise geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 8.yargı paketi içerisinde yer alan yasal düzenlemeyle birlikte zamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla 4A,4B ve 4C'li emeklilerin ödeme tarihlerini duyurdu. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 4A,4B,4C || Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihleri açıkladı: Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Son olarak 8. Yargı Paketi'nin Meclis'ten geçip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayını aldıktan sonra bayram ikramiyelerine zam geldi. Zamlı ikramiyelerini alacak emekliler ikramiyelerinin hangi tarihlerde hesaplarına yatırılacağını araştırıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları netleştirdi. İşte emekli bayram ikramiyesi tarihleri ve detaylar

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 4A,4B,4C || Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihleri açıkladı: Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

3 bin TL emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 4A,4B,4C || Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihleri açıkladı: Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı"nda açıklamalar yaptı.

Emekli bayram ikramiyesinin ödeme tarihiyle ilgili merak edilenleri de açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihiyle ilgili şunları söyledi:

"Olmayan bayram ikramiyesi uygulamasını getirerek, emeklilerimize bayram sevinci yaşattık. Geçen sene emeklilerimizden gelen talepler doğrultusunda her bir emeklilerimize tek seferlik 5 bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklerimizin bayram ikramiyeleri de %50 artışa gittik. Ramazan Bayramı ikramiyeleri inşallah iki ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklerimizin hesaplarına yatırmış olacağız.

Devletimizin deprem bölgesi ile ilgili yükümlülük azaldıkça artan kaynağı emeklerimiz ve çalışanlarımız başta olmak üzere milletimizin istifadesine sunmaya devam edeceğiz. Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek, tüm toplum kesimlerinde daha kalıcı refah artışı sağlayacağız."

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 4A,4B,4C || Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihleri açıkladı: Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde iki kez ödenen emekli bayram ikramiyesi yapılan % 50'lik zam sonrasında 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltildi.

Böylece geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 4 bin lira ikramiye alan emekliler bu yıl yapılan yüzde 50 zammın ardından 6 bin TL ikramiye alacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 4A,4B,4C || Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihleri açıkladı: Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Emekli olan herkes bayram ikramiyesi zammından yararlanacak. EYT'den emekli olan, eski emekli ya da ikramiye ödemesi öncesinde emeklilik için dilekçesini veren emekliler de ikramiyeden faydalanacak.

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