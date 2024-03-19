EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 4A,4B,4C || Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihleri açıkladı: Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı"nda açıklamalar yaptı.

Emekli bayram ikramiyesinin ödeme tarihiyle ilgili merak edilenleri de açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihiyle ilgili şunları söyledi:

"Olmayan bayram ikramiyesi uygulamasını getirerek, emeklilerimize bayram sevinci yaşattık. Geçen sene emeklilerimizden gelen talepler doğrultusunda her bir emeklilerimize tek seferlik 5 bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklerimizin bayram ikramiyeleri de %50 artışa gittik. Ramazan Bayramı ikramiyeleri inşallah iki ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklerimizin hesaplarına yatırmış olacağız.

Devletimizin deprem bölgesi ile ilgili yükümlülük azaldıkça artan kaynağı emeklerimiz ve çalışanlarımız başta olmak üzere milletimizin istifadesine sunmaya devam edeceğiz. Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek, tüm toplum kesimlerinde daha kalıcı refah artışı sağlayacağız."