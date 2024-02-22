EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2024: Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi 2024 son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Bu yıl bayram ikramiyesi zammı belli oldu. Emekli maaşı ve ek zam düzenlemeleri sonrası sıra bayram ikramiyesi zammına geldi.Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez ikramiye alan emekliler bu yıl ne kadar ikramiye alacağını merak ediyor. Peki, zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu? Kimler emekli ikramiyesi alacak? İşte yanıtı.