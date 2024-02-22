Giriş Tarihi: 22.02.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
10:13
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2024: Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL yatacak?
Emekliler zamlı maaşlarını aldı. Gözler şimdi bayram ikramiyelerine çevrildi. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 4 bin lira ikramiye alan emekliler "Bu yıl ikramiye ne kadar" öğrenmek istiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli ikramiyesi için müjdeyi verdi. Emekli ikramiyeleri bu yıl yüzde 50 zamlı ödenecek. Düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Peki, 2024 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte yanıtı.