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Haberler Fotohaber EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2024: Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL yatacak?
Giriş Tarihi: 22.02.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 10:13

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2024: Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL yatacak?

Emekliler zamlı maaşlarını aldı. Gözler şimdi bayram ikramiyelerine çevrildi. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 4 bin lira ikramiye alan emekliler "Bu yıl ikramiye ne kadar" öğrenmek istiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli ikramiyesi için müjdeyi verdi. Emekli ikramiyeleri bu yıl yüzde 50 zamlı ödenecek. Düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Peki, 2024 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte yanıtı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2024: Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi 2024 son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Bu yıl bayram ikramiyesi zammı belli oldu. Emekli maaşı ve ek zam düzenlemeleri sonrası sıra bayram ikramiyesi zammına geldi.Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez ikramiye alan emekliler bu yıl ne kadar ikramiye alacağını merak ediyor. Peki, zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu? Kimler emekli ikramiyesi alacak? İşte yanıtı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2024: Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KABUL EDİLDİ

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2024: Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL yatacak?

YÜZDE 50 ZAM YAPILDI!

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerine yapılacak zam açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan a2 bin TL olan emekli ikramiyelerine yüzde 50 zam yapıldığı müjdesini duyurdu. Bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye yükseltecek teklif dün TBMM Başkanlığı'na sunulan 8. Yargı Paketi'ne eklendi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2024: Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL yatacak?

6 BİN TL İKRAMİYE!

Teklif yasalaştıktan sonra iki bayramda da emekliler 3'er bin TL olmak üzere toplamda 6 bin lira ikramiye almış olacak. Emekli olan herkes bayram ikramiyesi zammından yararlanacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2024: Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Ramazan Bayramı bu yıl 10-11- 12 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek. Dolayısıyla 9 Nisan tarihinden önce ilk bayram ikramiyesinin ödenmesi gerekiyor.

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