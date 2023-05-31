Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ödeme tarihleri belli oldu mu araştırılıyor. Yılın ikinci dini bayramı haziran ayının sonunda idrak edilecek ve emekli bayram ikramiyesi vatandaşların hesabına yatacak. Bu noktada emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu sorusu yanıt aramakta. İşte konu hakkında detaylar