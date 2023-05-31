Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL?

Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında gibi sorular yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl kurban ikramiyesi 1100 TL yatarken, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş müjdeyi açıklamayı verdi ve ikramiyenin zamlandığını bildirdi. Bu noktada emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu 2023 sorusu yöneltilmekte. İslam aleminin ikinci dini bayramı Kurban Bayramı 28 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. İşte emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 hakkında son dakika detaylar