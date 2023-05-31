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Haberler Fotohaber Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 31.05.2023 07:56 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 07:56

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL?

Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında gibi sorular yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl kurban ikramiyesi 1100 TL yatarken, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş müjdeyi açıklamayı verdi ve ikramiyenin zamlandığını bildirdi. Bu noktada emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu 2023 sorusu yöneltilmekte. İslam aleminin ikinci dini bayramı Kurban Bayramı 28 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. İşte emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 hakkında son dakika detaylar

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ödeme tarihleri belli oldu mu araştırılıyor. Yılın ikinci dini bayramı haziran ayının sonunda idrak edilecek ve emekli bayram ikramiyesi vatandaşların hesabına yatacak. Bu noktada emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu sorusu yanıt aramakta. İşte konu hakkında detaylar

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıklamış, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda emeklilerin hesabına 2000 TL emekli bayram ikramiyesi yatırılmıştı. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin TL yatırılacak.

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL?

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİR?

Şehit yakınları ve gaziler, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, ölüm aylığı alanlar, şeref aylığı alanlar, geçici köy korucuları, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, şampiyon sporcular, terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller ve yaşamını yitirenlerin hak sahipleri.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Konu hakkında tarih açıklaması gelmese de Kurban Bayramı'ndan 1 hafta önce ikramiye alacakların hesabına ödemeler yatırılacak. Bu sene Kurban Bayramı ise 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL?

Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce yani 21 Haziran Çarşamba gününden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

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