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Haberler Fotohaber Emekli Bayram İkramiyesi ne zaman yatar? Emeklinin bayram ikramiyesi bu hafta TBMM gündemine geliyor!
Giriş Tarihi: 26.02.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 09:34

Emekli Bayram İkramiyesi ne zaman yatar? Emeklinin bayram ikramiyesi bu hafta TBMM gündemine geliyor!

Emekli bayram ikramiyesi bu hafta TBMM gündeminde! 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kez olmak üzere emeklilere ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Ramazan Bayramı öncesinde emekli vatandaşların hesabına yatırılacak. Ancak bu yıl yapılacak ödeme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yüzde 50 artışla gerçekleşecek. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak?

Emekli Bayram İkramiyesi ne zaman yatar? Emeklinin bayram ikramiyesi bu hafta TBMM gündemine geliyor!

Emekli bayram ikramiyesi tutarı değişti. Geçtiğimiz yıllarda emekli, dul ve yetim vatandaşların hesaplarına 2 bin TL yatarken, bu yıl yeni tutar ödenecek. Emeklinin bayram ikramiyesini içeren kanun teklifi, yeni haftada TBMM'de Genel Kurul gündemine gelecek. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak?

Emekli Bayram İkramiyesi ne zaman yatar? Emeklinin bayram ikramiyesi bu hafta TBMM gündemine geliyor!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emeklinin bayram ikramiyesini 3 bin liraya yükseltecek kanun teklifi, yeni haftada TBMM'de Genel Kurul gündemine gelecek.

Düzenlemeye komisyon aşamasında eklenen bir madde ile emekliye ramazan ve kurban bayramlarında verilen 2 bin liralık ikramiye, yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselecek.

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Emekli Bayram İkramiyesi ne zaman yatar? Emeklinin bayram ikramiyesi bu hafta TBMM gündemine geliyor!

YÜZDE 50 ZAM YAPILDI!

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerine yapılacak zam açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2 bin TL olan emekli ikramiyelerine yüzde 50 zam yapıldığı müjdesini duyurdu.

Bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye yükseltecek teklif TBMM Başkanlığı'na sunulan 8. Yargı Paketi'ne eklendi.

Emekli Bayram İkramiyesi ne zaman yatar? Emeklinin bayram ikramiyesi bu hafta TBMM gündemine geliyor!

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?

Bayram ikramiyesinin, Ramazan Bayramından 1 hafta öncesinde hesaplara yatırılmış olması bekleniyor.

2024 yılında bayram ikramiyelerinin, 9 Nisan Ramazan Bayramı ve 15 Haziran Kurban Bayramı öncesi emeklilerin hesaplarına yatırılması öngörülüyor.

Emekli Bayram İkramiyesi ne zaman yatar? Emeklinin bayram ikramiyesi bu hafta TBMM gündemine geliyor!

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

EYT'den emekli olan, eski emekli ya da ikramiye ödemesi öncesinde emeklilik için dilekçesini veren emekliler de ikramiyeden faydalanacak.

Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler 3 bin lira oranında emekli ikramiyesini alacak. Bunun dışında dul ve yetimlere ise hak ediş oranları kadar emekli ikramiyesi ödenecek. Emekli maaşının yüzde 75'ini hak eden dul ve yetimlere 2.250 lira, yüzde 50'sini hak edenlere 1.500 lira, yüzde 25'ini hak edenlere ise 750 lira ödeme yapılacak.

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