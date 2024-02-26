Emekli Bayram İkramiyesi ne zaman yatar? Emeklinin bayram ikramiyesi bu hafta TBMM gündemine geliyor!

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

EYT'den emekli olan, eski emekli ya da ikramiye ödemesi öncesinde emeklilik için dilekçesini veren emekliler de ikramiyeden faydalanacak.

Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler 3 bin lira oranında emekli ikramiyesini alacak. Bunun dışında dul ve yetimlere ise hak ediş oranları kadar emekli ikramiyesi ödenecek. Emekli maaşının yüzde 75'ini hak eden dul ve yetimlere 2.250 lira, yüzde 50'sini hak edenlere 1.500 lira, yüzde 25'ini hak edenlere ise 750 lira ödeme yapılacak.