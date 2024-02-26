Giriş Tarihi: 26.02.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
09:34
Emekli Bayram İkramiyesi ne zaman yatar? Emeklinin bayram ikramiyesi bu hafta TBMM gündemine geliyor!
Emekli bayram ikramiyesi bu hafta TBMM gündeminde! 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kez olmak üzere emeklilere ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Ramazan Bayramı öncesinde emekli vatandaşların hesabına yatırılacak. Ancak bu yıl yapılacak ödeme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yüzde 50 artışla gerçekleşecek. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak?