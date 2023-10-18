Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri - günleri | Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 Bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler alabilecek?

Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 takvimi araştırmaları hız kazandı. Emekli maaşı zammı enflasyon verileriyle şekillenirken 3. ikramiye son dakika açıklaması geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in ilanının 100. Yılı münasebetiyle emeklilere 5000 TL ikramiye verileceğini duyurdu. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL, şartları neler soruları bu kapsamda yanıt arıyor. Milyonlarca vatandaş 4A-4B-4C tahsis numarasına göre ödemelerin hesaplara yatırılacağı günler için gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, 5 bin TL emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, kimlere verilecek? İşte, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 Bin TL emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve günleri…