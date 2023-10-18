Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri - günleri | Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 Bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler alabilecek?

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, fiilen çalışan emeklilere verilmeyecek. 1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dâhil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

Başkan Erdoğan'ın, Kasım ayının ilk yarısında yatacağını duyurduğu 5.000 TL tutarındaki Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, fiilen çalışan emekliler hariç olmak üzere SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından emekli olan tüm vatandaşların yanı sıra, dul ve yetim aylığı alanlara da verilecek.