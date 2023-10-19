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Haberler Fotohaber Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ödeme tarihleri belli mi? 4A-4B-4C SSK, Bağkur 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi kimler alamaz?
Giriş Tarihi: 19.10.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 09:22

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ödeme tarihleri belli mi? 4A-4B-4C SSK, Bağkur 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi kimler alamaz?

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 gündemdeki yerini son dakika almış durumda. 11 Ekim 2023 tarihli Kabine Toplantısı Kararları'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli cumhuriyet ikramiyesi hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Bu noktada, "5 bin TL emekli ikramiyesi kimler alamaz ve kimler alabilir?" soruları yanıt aramaya başladı. Açıklamalardan sonra çalışanlar, dul ve yetim maaşı alanlar ve EYT'liler çalışma kapsamında mı sorusu yanıt aramakta. 4A-4B-4C tahsis numarasına göre Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ve günleri araştırılıyor. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? İşte konu hakkında detaylar

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ödeme tarihleri belli mi? 4A-4B-4C SSK, Bağkur 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi kimler alamaz?

Emekliye cumhuriyet ikramiyesi kapsamı, ödeme tarihleri ve ücreti hakkında araştırmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir defalığına mahsus SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olanlara 5 bin TL ikramiye verileceğini duyururken, şartları da ekledi. Peki, Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? Emekli ikramiyesi kimler alamaz? İşte, konu hakkında son dakika detaylar

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ödeme tarihleri belli mi? 4A-4B-4C SSK, Bağkur 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi kimler alamaz?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE MÜJDE: 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDENECEK!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 Ekim Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek alınan kararları açıklayan Başkan Erdoğan, emeklilere müjde verdi.

Başkan Erdoğan, açıklamasında ''Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.'' ifadelerini kullandı.

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Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ödeme tarihleri belli mi? 4A-4B-4C SSK, Bağkur 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi kimler alamaz?

BİR DEFAYA MAHSUS OLACAK

3. ikramiye yanı sıra emekliye ek zam beklentisi de bir süredir gündemde yer alıyordu. 9 Ekim tarihli Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

''Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz.

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ödeme tarihleri belli mi? 4A-4B-4C SSK, Bağkur 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi kimler alamaz?

5 BİN TL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK, AYIN KAÇINDA?

Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler Kasım aynın ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu yeniden gözden geçireceğiz.

Türkiye büyüdükçe güçlendikçe zenginleştikçe ortaya çıkan kaynağı milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz.''

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ödeme tarihleri belli mi? 4A-4B-4C SSK, Bağkur 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi kimler alamaz?

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, fiilen çalışan emeklilere verilmeyecek. 1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dâhil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

Başkan Erdoğan'ın, Kasım ayının ilk yarısında yatacağını duyurduğu 5.000 TL tutarındaki Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, fiilen çalışan emekliler hariç olmak üzere SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından emekli olan tüm vatandaşların yanı sıra, dul ve yetim aylığı alanlara da verilecek.

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