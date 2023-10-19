Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ödeme tarihleri belli mi? 4A-4B-4C SSK, Bağkur 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi kimler alamaz?

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 gündemdeki yerini son dakika almış durumda. 11 Ekim 2023 tarihli Kabine Toplantısı Kararları'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli cumhuriyet ikramiyesi hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Bu noktada, "5 bin TL emekli ikramiyesi kimler alamaz ve kimler alabilir?" soruları yanıt aramaya başladı. Açıklamalardan sonra çalışanlar, dul ve yetim maaşı alanlar ve EYT'liler çalışma kapsamında mı sorusu yanıt aramakta. 4A-4B-4C tahsis numarasına göre Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ve günleri araştırılıyor. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? İşte konu hakkında detaylar