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Haberler Fotohaber EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ (4A-4B-4C) 2023: SSK, Bağkur 5 bin TL emekli Cumhuriyet ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 22.10.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 10:10

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ (4A-4B-4C) 2023: SSK, Bağkur 5 bin TL emekli Cumhuriyet ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Cumhuriyetimizin 100. Yılı sebebiyle emeklilere tek sefere mahsus 5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesi ödenecek. 29 Ekim'e kısa bir süre kala milyonlarca kişi "Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında 2023?" sorusuna yanıt arıyor. Fiilen çalışan emeklilerin kapsam dışı kaldığı ikramiyeden dul ve yetim maaşı alanlar hisseleri oranında faydalanabilecek. İşte, 4A-4B-4C tahsis numarasına göre Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 bin TL emekli ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri ve konu ile ilgili tüm merak edilenler…

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2023 AÇIKLANDI: SSK, Bağ-Kur 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek?

Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri sorgulanıyor. Tek sefere mahsus olmak üzere milyonlarca emekli hesabında 5 bin TL görecek. Hal böyle olunca, "5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?" soruları yanıt arıyor. 4A-4B-4C tahsis numarasına göre Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 takvimi araştırılıyor. Peki Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek, şartları neler? İşte, merak edilenler…

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2023 AÇIKLANDI: SSK, Bağ-Kur 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE MÜJDE: 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDENECEK!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 Ekim Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek alınan kararları açıklayan Başkan Erdoğan, emeklilere müjde verdi.

Başkan Erdoğan, açıklamasında ''Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.'' ifadelerini kullandı.

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EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2023 AÇIKLANDI: SSK, Bağ-Kur 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek?

BİR DEFAYA MAHSUS OLACAK

3. ikramiye yanı sıra emekliye ek zam beklentisi de bir süredir gündemde yer alıyordu. 9 Ekim tarihli Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

''Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2023 AÇIKLANDI: SSK, Bağ-Kur 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek?

5 BİN TL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK, AYIN KAÇINDA?

Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler Kasım aynın ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu yeniden gözden geçireceğiz.

Türkiye büyüdükçe güçlendikçe zenginleştikçe ortaya çıkan kaynağı milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz.''

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2023 AÇIKLANDI: SSK, Bağ-Kur 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek?

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, fiilen çalışan emeklilere verilmeyecek. 1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dâhil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

Başkan Erdoğan'ın, Kasım ayının ilk yarısında yatacağını duyurduğu 5.000 TL tutarındaki Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, fiilen çalışan emekliler hariç olmak üzere SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından emekli olan tüm vatandaşların yanı sıra, dul ve yetim aylığı alanlara da verilecek.

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