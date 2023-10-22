Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Cumhuriyetimizin 100. Yılı sebebiyle emeklilere tek sefere mahsus 5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesi ödenecek. 29 Ekim'e kısa bir süre kala milyonlarca kişi "Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında 2023?" sorusuna yanıt arıyor. Fiilen çalışan emeklilerin kapsam dışı kaldığı ikramiyeden dul ve yetim maaşı alanlar hisseleri oranında faydalanabilecek. İşte, 4A-4B-4C tahsis numarasına göre Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 bin TL emekli ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri ve konu ile ilgili tüm merak edilenler…