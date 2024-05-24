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Haberler Fotohaber EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2024 || SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 24.05.2024 07:48 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 07:48

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2024 || SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak, kaç TL?

Emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Yılın ikinci ve son bayramı yaklaştıkça emekli bayram ikramiyesi 2024 ödeme tarihleri merak edildi. Ramazan Bayramı'nda ikramiyelerini günler önceden alan emekliler Başkan Erdoğan ve Bakan Vedat Işıkhan açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte 4A, 4B, 4C ödeme tarihleri ve tüm detaylar…

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2024 || SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak, kaç TL?

Yılın ilk ikramiye ödemesini Nisan 2024'te alan emeklilerin gözü Kurban Bayramı'na kısa süre kala emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerine çevrilmiş durumda. Yılın ikinci ve son dini bayramında 16 milyon emeklinin hesabına 3 bin TL bayram ikramiyesi yatırılacak. Peki, 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kimler emekli ikramiyesi alacak? İşte SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı 4A, 4B, 4C ödeme takvimi ve diğer detaylar….

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2024 || SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak, kaç TL?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı 16 Haziran günü başlayacak. Önceki bayramlarda olduğu gibi bayram tarihleri öncesinde ödemelerin hesaplarda olması bekleniyor.

Bu noktada gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimine döndü.

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EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2024 || SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak, kaç TL?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2024?

Geçtiğimiz bayramdan önce Başkan Erdoğan tarafından duyurulan emekli ikramiyesi 3.000 TL olarak ödeniyor. Buna göre emekliler iki bayramda toplamda 6 bin TL ödeme alıyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2024 || SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak, kaç TL?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NEREYE YATIRILACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan banka aracılığıyla hesaplara aktarılıyor. Bayram ikramiyeleri e-Devlet üzerinden kontrol edilebilir.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2024 || SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak, kaç TL?

DUL VE YETİMLER DE İKRAMİYE ÖDEMESİ ALACAK

3 bin TL bayram ikramiyesi ödemesinden dul ve yetimler hisseleri, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında yararlanacak.

Buna göre aylık oranı yüzde 75 olanlara 2 bin 250 TL, yüzde 50 olanlara bin 500 TL, yüzde 25 olanlara 750 TL ödenecek.

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