Giriş Tarihi: 24.05.2024 07:48
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
07:48
EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2024 || SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak, kaç TL?
Emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Yılın ikinci ve son bayramı yaklaştıkça emekli bayram ikramiyesi 2024 ödeme tarihleri merak edildi. Ramazan Bayramı'nda ikramiyelerini günler önceden alan emekliler Başkan Erdoğan ve Bakan Vedat Işıkhan açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte 4A, 4B, 4C ödeme tarihleri ve tüm detaylar…