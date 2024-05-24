EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2024 || SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak, kaç TL?

Yılın ilk ikramiye ödemesini Nisan 2024'te alan emeklilerin gözü Kurban Bayramı'na kısa süre kala emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerine çevrilmiş durumda. Yılın ikinci ve son dini bayramında 16 milyon emeklinin hesabına 3 bin TL bayram ikramiyesi yatırılacak. Peki, 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kimler emekli ikramiyesi alacak? İşte SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı 4A, 4B, 4C ödeme takvimi ve diğer detaylar….