Giriş Tarihi: 12.03.2024 07:07
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
07:07
Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: SSK, Bağkur Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Veat Işıkhan duyurdu!
Emekliler zamlı maaşlarını aldı. Gözler şimdi bayram ikramiyelerine çevrildi. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 4 bin lira ikramiye alan emekliler bu yıl yapılan yüzde 50 zammın ardından 6 bin TL ikramiye alacak. Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken emekli bayram ikramiyesi 2024 ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ikramiyelerin hesaba geçeceği tarih hakkında açıklamada bulundu. Peki, zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı 4A, 4B, 4C ödeme takvimi.