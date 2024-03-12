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Haberler Fotohaber Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: SSK, Bağkur Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Veat Işıkhan duyurdu!
Giriş Tarihi: 12.03.2024 07:07 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 07:07

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: SSK, Bağkur Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Veat Işıkhan duyurdu!

Emekliler zamlı maaşlarını aldı. Gözler şimdi bayram ikramiyelerine çevrildi. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 4 bin lira ikramiye alan emekliler bu yıl yapılan yüzde 50 zammın ardından 6 bin TL ikramiye alacak. Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken emekli bayram ikramiyesi 2024 ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ikramiyelerin hesaba geçeceği tarih hakkında açıklamada bulundu. Peki, zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı 4A, 4B, 4C ödeme takvimi.

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: SSK, Bağkur Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Veat Işıkhan duyurdu!

Emekli bayram ikramiyesi 2024 son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Bu yıl bayram ikramiyesi zammı belli oldu. Emekli maaşı ve ek zam düzenlemeleri sonrası sıra bayram ikramiyesi zammına geldi. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez ikramiye alan emekliler bu yıl 6 bin TL ikramiye alacak. Söz konusu yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kimler emekli ikramiyesi alacak? İşte detaylar.

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: SSK, Bağkur Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Veat Işıkhan duyurdu!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KABUL EDİLDİ

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkartan yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: SSK, Bağkur Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Veat Işıkhan duyurdu!

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

Bu gelişme sonrası ise emeklilere ödenen ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu.

Konu ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: SSK, Bağkur Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Veat Işıkhan duyurdu!

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ödeme günlerinin planlandığını ifade eden Bakan Vedat Işıkhan, ikramiyelerin bayramdan önce hesaplara yatıracaklarını duyurdu.

Beştepe'de yapılan Kabine toplantısının adından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Işıkhan, "Yasa Meclis'ten geçti. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız.

Her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. Daha iyi hizmetlerimiz olacak. 'Emekliler Yılı'yla ilgili desteklerimiz olacak. Çalışmalar devam ediyor" dedi.

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: SSK, Bağkur Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Veat Işıkhan duyurdu!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Ramazan Bayramı bu yıl 10-11-12 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek. Dolayısıyla 9 Nisan tarihinden önce ilk bayram ikramiyesinin ödenmesi gerekiyor.

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