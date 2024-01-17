Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 Ocak zammı sonrası SSK, Bağkur emekli maaş farkı sorgulama

EMEKLİYE EK ZAM FARKI VE MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek yüzde 5 zam verildi. Artış oranları, yüzde 42,6'ya yükselecek. En düşük emekli maaşı da 10 bin lira oldu.

17-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaş alacak emeklilerin maaş farklarının ise aynı tarihler itibarıyla yatırılması bekleniyor.