Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 Ocak zammı sonrası SSK, Bağkur emekli maaş farkı sorgulama

Giriş Tarihi: 17.01.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
16:46
Emeklilerin 2024 Ocak-Haziran dönemi için maaş zamlarının belirlenmesinin ardından gözler zamlı maaşların yatırılacağı tarihe çevrildi. Açıklanan 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 37,56 memur ve emeklisi ise yüzde 49,3 oranında zam alacak. Kabine Toplantısı Kararının ardından ise emekliye ek zammın yüzde 5 olarak uygulanacağı açıklandı. Zamlı aylıklar 2024 Ocak-Haziran döneminde hesaplarda görülecek. Peki, 2024 Ocak zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaş farkı yattı mı, ayın kaçında ödenecek? İşte, detaylar…