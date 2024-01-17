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Haberler Fotohaber Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 Ocak zammı sonrası SSK, Bağkur emekli maaş farkı sorgulama
Giriş Tarihi: 17.01.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 16:46

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 Ocak zammı sonrası SSK, Bağkur emekli maaş farkı sorgulama

Emeklilerin 2024 Ocak-Haziran dönemi için maaş zamlarının belirlenmesinin ardından gözler zamlı maaşların yatırılacağı tarihe çevrildi. Açıklanan 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 37,56 memur ve emeklisi ise yüzde 49,3 oranında zam alacak. Kabine Toplantısı Kararının ardından ise emekliye ek zammın yüzde 5 olarak uygulanacağı açıklandı. Zamlı aylıklar 2024 Ocak-Haziran döneminde hesaplarda görülecek. Peki, 2024 Ocak zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaş farkı yattı mı, ayın kaçında ödenecek? İşte, detaylar…

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 Ocak zammı sonrası SSK, Bağkur emekli maaş farkı sorgulama

Emekli maaş farklarının ne zaman yatırılacağı gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarını her ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alıyor. Emekliler belirlenen tarihlerden itibaren zamlı maaşlarını alacak. Peki, emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatırılacak? İşte, 2024 Ocak ayı SSK-Bağkur emekli maaşı ödeme takvimi...

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 Ocak zammı sonrası SSK, Bağkur emekli maaş farkı sorgulama

EMEKLİYE EK ZAM FARKI VE MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek yüzde 5 zam verildi. Artış oranları, yüzde 42,6'ya yükselecek. En düşük emekli maaşı da 10 bin lira oldu.

17-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaş alacak emeklilerin maaş farklarının ise aynı tarihler itibarıyla yatırılması bekleniyor.

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Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 Ocak zammı sonrası SSK, Bağkur emekli maaş farkı sorgulama

OCAK AYI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
2024 ocak ayı emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası SSK emeklikleri 17 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25 Ocak'tan itibaren zamlı aylıklarını almaya başlayacak.

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 Ocak zammı sonrası SSK, Bağkur emekli maaş farkı sorgulama

EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılıyor.

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 Ocak zammı sonrası SSK, Bağkur emekli maaş farkı sorgulama

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

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