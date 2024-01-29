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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TAKVİMİ (4A-4B) || 2024 SSK Bağkur emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak, bugün mü?
Giriş Tarihi: 29.01.2024 08:34 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 08:34

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TAKVİMİ (4A-4B) || 2024 SSK Bağkur emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak, bugün mü?

Emekli zammı 2024 Ocak-Haziran dönemi için belli oldu. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre yüzde 37,57 olarak hesaplanan emekli maaşı zam oranı, Başkan Erdoğan'ın ek zam talimatı sonrası yüzde 49,25'e yükseldi. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL'ye çıktı. Emekli zammı düzenlemeleri Meclis'ten geçerek yasalaştı. Ocak aylıkları ek zamsız ödenirken gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi ise bu noktada emekli maaşı zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; SSK, Bağ-Kur 2024 emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? İşte detaylar.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TAKVİMİ 4A-4B || 2024 SSK Bağkur emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak, bugün mü?

Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak merak ediliyor. Emekli maaşı zam oranı Bakan Işıkhan son dakika açıklaması ile değişti. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre yüzde 37,57 olan bu oran, 11,68'lik refah payı ile yüzde 49,25'e yükseldi. En düşük aylık ise 10 bin TL oldu. Ocak aylıkları SSK ve Bağ-Kur maaş ödeme günlerine göre ek zamsız olarak hesaplara geçti. Şubat ayına sayılı günler kala refah payı kaynaklı emekli maaşı farklarının yatırılacağı tarih milyonlarca emekli tarafından araştırılmaya başlandı. Peki emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak 2024? İşte, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri...

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TAKVİMİ 4A-4B || 2024 SSK Bağkur emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak, bugün mü?

EMEKLİYE EK ZAM YÜZDE 11,68 OLDU!

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte refah payı hariç memur ve emekli zam oranı netleşti.

6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olurken, memur zammı ise toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 15'lik artışla birlikte yüzde 49,25 oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak-Temmuz artış oranına 11,68 puanlık refah payı eklendi. Böylece tüm emeklilere yüzde 49,25 oranında zam yapılmış oldu.

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EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TAKVİMİ 4A-4B || 2024 SSK Bağkur emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak, bugün mü?

EMEKLİYE EK ZAM MECLİS'TEN GEÇTİ!

Emekliye refah payı ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti ve torba yasaya eklendi.

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 49,25 artış yapılmasını da içeren çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TAKVİMİ 4A-4B || 2024 SSK Bağkur emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak, bugün mü?

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASI BEKLENİYOR!

Emekliye üçüncü zamma ilişkin yasal düzenleme, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TAKVİMİ 4A-4B || 2024 SSK Bağkur emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak, bugün mü?

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yasa çıkmadan önce maaşlarını aldıkları için sadece yüzde 37,57 oranındaki enflasyon farkı eklenerek aylıklarını aldılar. Daha sonra refah payı ve taban maaş düzenlemesi çıktı.

Bu nedenle 11,68 puanlık refah payı ve 10 bin lira taban maaş farkları 29 Ocak - 4 Şubat haftasında hesaplara geçmiş olacak.

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