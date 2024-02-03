Giriş Tarihi: 03.02.2024 08:00
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
08:00
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, BUGÜN mü? Resmi Gazet'de yayımlandı! SSK, Bağ-Kur (4A-4B) maaş farkları ödeme TARİHLERİ
SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına yapılan zam oranı, memur emeklilerinin zam oranına eşitlendi. Bu noktada ise Ocak ayı emekli maaşları zamlı olarak hesaplara yatırıldı, ancak maaş farkları henüz ödenmedi. Meclis'ten geçen karar için, resmi gazete adımı bekleniyordu. Milyonlarca emeklinin beklediği karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Peki, Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, SSK, Bağ-Kur (4A-4B) ödeme takvimi…