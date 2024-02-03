Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, BUGÜN mü? Resmi Gazet'de yayımlandı! SSK, Bağ-Kur (4A-4B) maaş farkları ödeme TARİHLERİ
Giriş Tarihi: 03.02.2024 08:00 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 08:00

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, BUGÜN mü? Resmi Gazet'de yayımlandı! SSK, Bağ-Kur (4A-4B) maaş farkları ödeme TARİHLERİ

SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına yapılan zam oranı, memur emeklilerinin zam oranına eşitlendi. Bu noktada ise Ocak ayı emekli maaşları zamlı olarak hesaplara yatırıldı, ancak maaş farkları henüz ödenmedi. Meclis'ten geçen karar için, resmi gazete adımı bekleniyordu. Milyonlarca emeklinin beklediği karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Peki, Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, SSK, Bağ-Kur (4A-4B) ödeme takvimi…

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, BUGÜN mü? Resmi Gazet’de yayımlandı! SSK, Bağ-Kur 4A-4B maaş farkları ödeme TARİHLERİ

Milyonlarca emeklinin maaş zam oranı 6 aylık artış oranı ile yüzde 49,25 oldu. Bu noktada Ocak ayı maaşlarını zamlı olarak alan emekliler, şimdilerde maaş farkları için gün sayıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından geçerek Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile emekli maaş farkları ödenmesinde son adıma gelindi. İşte, detaylar…

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, BUGÜN mü? Resmi Gazet’de yayımlandı! SSK, Bağ-Kur 4A-4B maaş farkları ödeme TARİHLERİ

EMEKLİYE 49,25 EK ZAM!

Aralık ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran yüzde 37,57 olarak ortaya çıktı ve emeklinin refah payı olmadan zam oranı belirlenmiş oldu. Bu noktada gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabine Toplantısına çevrilmişti. Beklenen açıklama son toplantı ile birlikte geldi.

Başkan Erdoğan, yüzde 5 oranındaki refah payını açıkladı ve emeklinin zam oranı yüzde 42,6 seviyesine çıktı. Ardından yeniden Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Bakan Vedat Işıkhan emeklinin zam oranın yüzde 49,25 oranına yükseldiğini açıkladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, BUGÜN mü? Resmi Gazet’de yayımlandı! SSK, Bağ-Kur 4A-4B maaş farkları ödeme TARİHLERİ

EMEKLİYE EK ZAM RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Milyonlarca emeklinin beklediği ek zam için Resmi Gazete'de karar yayımlandı. SSK, Bağ-Kur emeklilerine ek zamma ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, BUGÜN mü? Resmi Gazet’de yayımlandı! SSK, Bağ-Kur 4A-4B maaş farkları ödeme TARİHLERİ

MAAŞ ZAMMI FARKLARI BU HAFTA YATACAK

Yaklaşık 14 milyon işçi, çiftçi, esnaf emeklisi ile dul, yetim, sürekli iş göremezlik geliri alanlar zam farklarını bu hafta alacak.

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, BUGÜN mü? Resmi Gazet’de yayımlandı! SSK, Bağ-Kur 4A-4B maaş farkları ödeme TARİHLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yaklaşık 1 hafta içerisinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.

SON DAKİKA