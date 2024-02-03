Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, BUGÜN mü? Resmi Gazet'de yayımlandı! SSK, Bağ-Kur (4A-4B) maaş farkları ödeme TARİHLERİ

EMEKLİYE 49,25 EK ZAM!

Aralık ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran yüzde 37,57 olarak ortaya çıktı ve emeklinin refah payı olmadan zam oranı belirlenmiş oldu. Bu noktada gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabine Toplantısına çevrilmişti. Beklenen açıklama son toplantı ile birlikte geldi.

Başkan Erdoğan, yüzde 5 oranındaki refah payını açıkladı ve emeklinin zam oranı yüzde 42,6 seviyesine çıktı. Ardından yeniden Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Bakan Vedat Işıkhan emeklinin zam oranın yüzde 49,25 oranına yükseldiğini açıkladı.