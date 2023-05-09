EMEKLİ ZAMMI 2023 MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU: Ek zam ve refah payı geliyor! 2023 Temmuz zammı sonrası SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 09.05.2023 21:01 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 21:01

Emekli zammı 2023 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Yılda iki kez artış yaşayan emekli ve memur zammı yılın ikinci yarısı için değerlendirilmeye başladı. 6 aylık enflasyon oranı ile netleşecek Temmuz zammı için 4 aylık veri belli oldu. Geriye sadece 2 veri kalırken son enflasyona göre emekli maaş zammı hesaplama 2023 tablosu da şekillenmeye başladı. Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile maaşlar enflasyon oranı yanı sıra refah payı ile artacak. Emekli zam oranı çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde başlarken konu ile ilgili Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. Peki SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar.