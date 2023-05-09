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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI 2023 MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU: Ek zam ve refah payı geliyor! 2023 Temmuz zammı sonrası SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 09.05.2023 21:01 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 21:01

EMEKLİ ZAMMI 2023 MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU: Ek zam ve refah payı geliyor! 2023 Temmuz zammı sonrası SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı 2023 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Yılda iki kez artış yaşayan emekli ve memur zammı yılın ikinci yarısı için değerlendirilmeye başladı. 6 aylık enflasyon oranı ile netleşecek Temmuz zammı için 4 aylık veri belli oldu. Geriye sadece 2 veri kalırken son enflasyona göre emekli maaş zammı hesaplama 2023 tablosu da şekillenmeye başladı. Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile maaşlar enflasyon oranı yanı sıra refah payı ile artacak. Emekli zam oranı çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde başlarken konu ile ilgili Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. Peki SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar.

EMEKLİ ZAMMI 2023 MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU: Ek zam ve refah payı geliyor! 2023 Temmuz zammı sonrası SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı 2023 son dakika gelişmeleri ile gündemde yer alıyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak emekli ve memur Temmuz zammı için geri sayım başladı. 6 aylık enflasyon rakamları ile hesaplanan zam oranı için Mayıs ve Haziran enflasyon verisi bekleniyor. Son enflasyona göre emekli zammı hesaplamaları da başladı. Öte yandan Başkan Erdoğan, maaşların enflasyon rakamları yanı sıra ek zam ve refah payı ile değerlendirileceğini duyurmuştu. Peki, 2023 Temmuzda SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 4 aylık enflasyon farkı ile emekli zammı hesaplama tablosu…

EMEKLİ ZAMMI 2023 MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU: Ek zam ve refah payı geliyor! 2023 Temmuz zammı sonrası SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ, MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

Rekor katılımın gerçekleştiği büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan çalışan, memur ve emekliye müjdeyi verdi:

''Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz.

Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız.''

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EMEKLİ ZAMMI 2023 MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU: Ek zam ve refah payı geliyor! 2023 Temmuz zammı sonrası SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE ARTACAK

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe müjde verdi.

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

EMEKLİ ZAMMI 2023 MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU: Ek zam ve refah payı geliyor! 2023 Temmuz zammı sonrası SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Başkan Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."

EMEKLİ ZAMMI 2023 MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU: Ek zam ve refah payı geliyor! 2023 Temmuz zammı sonrası SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

TALİMAT VERİLDİ!

Uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi.

Yapılacak düzenlemeler; çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.

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