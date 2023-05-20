Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Emekli maaş zammı: 2023 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak, tahmini zam oranı ile en düşük ve en yüksek kaç TL olur?
Giriş Tarihi: 20.05.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 09:52

Emekli maaş zammı: 2023 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak, tahmini zam oranı ile en düşük ve en yüksek kaç TL olur?

2023 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak sorusuna yanıt arayan milyonlarca vatandaş son dakika emekli zammı gelişmelerini takip ediyor. Emekli maaş zammı için gözler Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. 6 aylık enflasyon oranının hesaplanması ve refah payının eklenmesiyle netleşecek olan SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Memur ve emekli maaş zammı için çalışmalar sürerken, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olur, zam oranı yüzde kaç olacak gibi sorular yanıt arıyor. İşte 2023 Temmuz ayı zamlı maaş hesaplama tablosu…

Emekli maaş zammı: 2023 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak, tahmini zam oranı ile en düşük ve en yüksek kaç TL olur?

Emekli maaş zammı hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyerek 6 aylık enflasyon rakamlarına ek refah payının hesaplamaya dahil edileceğini belirtti. Erdoğan memur ve emekli zammı için 2 bakanlığa talimat verildiğini bildirirken çalışmaların Bakan Bilgin öncülüğünde yürütüldüğü bildirildi. Peki, 2023 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak, tahmini emekli zam oranı ile en düşük ve en yüksek kaç TL olur? İşte konuya ilişkin son açıklamalar…

Emekli maaş zammı: 2023 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak, tahmini zam oranı ile en düşük ve en yüksek kaç TL olur?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışan, memur ve emekliye müjdeyi verdi:

Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli maaş zammı: 2023 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak, tahmini zam oranı ile en düşük ve en yüksek kaç TL olur?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE ARTACAK

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe müjde verdi.

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.

Emekli maaş zammı: 2023 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak, tahmini zam oranı ile en düşük ve en yüksek kaç TL olur?

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."

Uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi.

Yapılacak düzenlemeler; çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.

Emekli maaş zammı: 2023 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak, tahmini zam oranı ile en düşük ve en yüksek kaç TL olur?

2023 NİSAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!
Nisan ayı enflasyon oranı 3 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

TÜİK verilerine göre, enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için geriye sadece 2 aylık veri kaldı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı sonrası netlik kazanacak.

EMEKLİ VE MEMUR 4 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU!
Nisan ayı enflasyon rakamları ile beraber 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı belli oldu. Buna göre, 4 aylık enflasyon oranı Yüzde 15,22 olarak hesaplandı.

SON DAKİKA