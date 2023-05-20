Giriş Tarihi: 20.05.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 09:52

Emekli maaş zammı: 2023 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak, tahmini zam oranı ile en düşük ve en yüksek kaç TL olur?

2023 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak sorusuna yanıt arayan milyonlarca vatandaş son dakika emekli zammı gelişmelerini takip ediyor. Emekli maaş zammı için gözler Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. 6 aylık enflasyon oranının hesaplanması ve refah payının eklenmesiyle netleşecek olan SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Memur ve emekli maaş zammı için çalışmalar sürerken, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olur, zam oranı yüzde kaç olacak gibi sorular yanıt arıyor. İşte 2023 Temmuz ayı zamlı maaş hesaplama tablosu…