Emekli maaş zammı 2024: “4A, 4B, 4C için yeni tablo!” SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammına dair son gelişmeler takip edilmeye başlandı. 6 aylık enflasyona göre zamlanan emekli maaşının Temmuz ayında zamlanması bekleniyor. 4 aylık enflasyon verileri netleşti. Hali hazırda 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının yeni zam ile birlikte ne kadar olacağı ve Temmuz ayından erken zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İşte 4 aylık verilerle en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaş zammında son durum