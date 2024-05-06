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Haberler Fotohaber Emekli maaş zammı 2024: “4A, 4B, 4C için yeni tablo!” SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.05.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 09:44

Emekli maaş zammı 2024: “4A, 4B, 4C için yeni tablo!” SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Son dakika emekli maaşı zammı haberleri araştırılmaya devam ediyor. Temmuz ayında bir kez daha artacak olan emekli maaş zammı için bekleyiş sürüyor. Ocak ayında yüzde 49,25 zam alan emekliler için 4 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla oran netleşmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Temmuz ayından önce emekliye ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 4A,4B,4C için yeni tablo!

Emekli maaş zammı 2024: “4A, 4B, 4C için yeni tablo!” SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammına dair son gelişmeler takip edilmeye başlandı. 6 aylık enflasyona göre zamlanan emekli maaşının Temmuz ayında zamlanması bekleniyor. 4 aylık enflasyon verileri netleşti. Hali hazırda 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının yeni zam ile birlikte ne kadar olacağı ve Temmuz ayından erken zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İşte 4 aylık verilerle en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaş zammında son durum

Emekli maaş zammı 2024: “4A, 4B, 4C için yeni tablo!” SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

TÜİK, NİSAN AYI ENFLASYONUNU AÇIKLADI

Türkiye İstatitik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi'ni Ocak'ta yüzde 6,70, Şubat ayında yüzde 4,53 ve Mart ayında yüzde 3,16 olarak açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta ise Nisan ayı enflasyon verisini duyurdu. Buna göre TÜFE aylık bazda yüzde 3,18, yıllık bazda ise 17 ayın zirvesine yükselerek yüzde 69,80 oldu.

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Emekli maaş zammı 2024: “4A, 4B, 4C için yeni tablo!” SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

4 AYLIK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

TÜFE verisi ile 4 aylık enflasyon oranı yüzde 18,72 olarak hesaplandı. Bu rakam aynı zamanda Bağ-Kur ve SSK emeklisinin alacağı zam oranını yansıtıyor. 4 ayık memur enflasyon farkı ise yüzde 3,23 oldu. Yüzde 10'luk memur toplu sözleşme zammı ile de enflasyon farkı dahil zam oranı memur emeklileri için yüzde 13,56 olarak hesaplandı.

Emekli maaş zammı 2024: “4A, 4B, 4C için yeni tablo!” SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı haziran ayı enflasyon rakamlarının gelmesi ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmaları ve refah payı açıklamaları ile netleşecek.

3 Temmuz günü açıklanacak rakamlar yeni maaşları ortaya çıkaracak.

Emekli maaş zammı 2024: “4A, 4B, 4C için yeni tablo!” SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

2024 YILI EMEKLİLER YILI OLACAK!

Başkan Erdoğan'ın 'emekliler yılı' olarak ilan ettiği 2024'te esnafa erken emeklilik, ev hanımlarına emeklilik gibi çalışmaların yanı sıra ikinci zam için de geri sayım başladı.

Emeklilere yönelik çalışmaların artmasının beklendiği bu yılın başında yüzde 49,25 oranında zam alan SSK ve Bağkur emeklisi şimdi temmuz zammını bekliyor.

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