Giriş Tarihi: 06.05.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
09:44
Emekli maaş zammı 2024: “4A, 4B, 4C için yeni tablo!” SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Son dakika emekli maaşı zammı haberleri araştırılmaya devam ediyor. Temmuz ayında bir kez daha artacak olan emekli maaş zammı için bekleyiş sürüyor. Ocak ayında yüzde 49,25 zam alan emekliler için 4 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla oran netleşmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Temmuz ayından önce emekliye ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 4A,4B,4C için yeni tablo!