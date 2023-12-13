EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2024: Refah payı masada! 2024 Ocakta SSK ve Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL?

2024 Ocak emekli maaşı hesaplama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Son 6 aya ait enflasyon oranı ile hesaplanacak 2024 emekli zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kasım enflasyonu ile Ocak zammı hesapları için 5. veri netleşti. Geriye ise sadece bir veri kaldı. Yeni yılın ilk yarısında geçerli olacak emekli ve memur maaş tablosu 5 aylık enflasyona göre güncellendi. Enflasyon rakamları yanı sıra yeni maaşlar refah payı ile de değerlendirilecek. Peki, SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…