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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2024: Refah payı masada! 2024 Ocakta SSK ve Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.12.2023 07:52 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 07:52

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2024: Refah payı masada! 2024 Ocakta SSK ve Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL?

2024 Ocak emekli maaşı hesaplama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Son 6 aya ait enflasyon oranı ile hesaplanacak 2024 emekli zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kasım enflasyonu ile Ocak zammı hesapları için 5. veri netleşti. Geriye ise sadece bir veri kaldı. Yeni yılın ilk yarısında geçerli olacak emekli ve memur maaş tablosu 5 aylık enflasyona göre güncellendi. Enflasyon rakamları yanı sıra yeni maaşlar refah payı ile de değerlendirilecek. Peki, SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2024: Refah payı masada! 2024 Ocakta SSK ve Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı 2024 Ocak hesapları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanan Kasım enflasyonu ile birlikte maaş tablosu güncellendi. 5 aylık veriler ile yapılan emekli maaşı hesaplama işlemleri için yılsonu beklenti anketleri de oldukça önemli. Yeni yıla kısa süre kala en düşük emekli zammı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor. Emekli zam oranı gelişmeleri Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Yeni yılda SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, Ocak zammı ile 2024 emekli maaş tablosu…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2024: Refah payı masada! 2024 Ocakta SSK ve Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL?

OCAK ZAMMI İÇİN SON 1 VERİ KALDI!

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Kasım ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

Buna göre enflasyon oranı Kasım'da aylık bazda yüzde 3,28, yıllık bazda ise yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.

Nihai zam oranı için ise geriye sadece 1 veri kaldı. TÜİK, Aralık ayı enflasyon rakamlarını Ocak ayı başında açıklayacak. Böylece 6 aylık enflasyon oranı ve maaş zamları refah payı hariç kesinleşecek.

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2024: Refah payı masada! 2024 Ocakta SSK ve Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL?

OCAKTA EMEKLİ MAAŞLARINDA ARTIŞ NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon oranına göre uygulanan emekli zammı için çalışmalar başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ortaklığında yürütülen çalışmalar ile refah payı için de hazırlıklar gündemde.

5 verinin netleştiği enflasyonda yılsonu beklentilerine göre tablolar şekilleniyor ve 10.000 sınırı aşılıyor. İşte, emekli zammı tablosu ve son gelişmeler:

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2024: Refah payı masada! 2024 Ocakta SSK ve Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL?

5 AYLIK ENFLASYON ORANI KESİNLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim'de yüzde 3,43, Kasım'da ise yüzde 3,28 oldu.

Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım verilerine göre, 5 aylık enflasyon rakamı yüzde 33,66 olarak kayıtlara geçti. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile refah payı hariç 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti.

Buna göre;

5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66,

enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 45 oldu.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2024: Refah payı masada! 2024 Ocakta SSK ve Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL?

CEVDET YILMAZ'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli zammı ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

''Ödenen primle alınan ücret arasında denge olması gerekiyor. Sürdürülebilirlik açısından bu önemli. 3-4 çalışanın 1 emeklinin maaşını karşılaması gerekiyor. Ancak Türkiye'de durum böyle değil.

EYT, henüz bitmiş bir süreç değil. 2 milyon insan emekli oldu ama daha YEYT ile emekli olacak 3 milyon kişi var. Bu durum, sosyal güvenlik sistemi içinde ciddi baskı oluşturdu. Sosyal güvenlik sistemine her yıl 1 trilyon liraya yakın kaynağı transfer ediyoruz.

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