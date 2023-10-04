EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DURUM 2023: İşte ilk tahminler! Emekliye ek zam var mı, olacak mı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı son dakika haberleri: 2024 Ocak zammı için enflasyon oranları birikmeye devam ederken emekliye ek zam çalışması için de araştırmalar hız kazandı. İyileştirme çalışmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile doğrulanmıştı. Bakan Vedat Işıkhan ve Bakan Mehmet Şimşek konuyla ilgili çalışmalara öncülük ediyor. Milyonlarca vatandaş ''en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, 7500 TL üzeri emekliye zam var mı'' sorularına yanıt arıyor. SSK, Bağ-Kur emekli zammı hesaplama sorgulamaları başladı. Emekli Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi de konuyla ilgili araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ara zam var mı? İşte, emekli düzenlemesinde son durum…