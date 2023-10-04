EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DURUM 2023: İşte ilk tahminler! Emekliye ek zam var mı, olacak mı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

BAKAN ŞİMŞEK'TEN EMEKLİ ÇALIŞMASNDA SON DURUM

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SSK, Bağ-Kur emekli zammı için çalışmalarına devam ediyor. Son durum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklandı:

"En düşük emekli maaşı için Cumhurbaşkanımız bize talimatı verdi. Konu hakkında çalışıyoruz. Emeklilerimiz bizim için çok değerli" dedi.