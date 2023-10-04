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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DURUM 2023: İşte ilk tahminler! Emekliye ek zam var mı, olacak mı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 04.10.2023 07:10 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 11:27

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DURUM 2023: İşte ilk tahminler! Emekliye ek zam var mı, olacak mı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı son dakika haberleri: 2024 Ocak zammı için enflasyon oranları birikmeye devam ederken emekliye ek zam çalışması için de araştırmalar hız kazandı. İyileştirme çalışmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile doğrulanmıştı. Bakan Vedat Işıkhan ve Bakan Mehmet Şimşek konuyla ilgili çalışmalara öncülük ediyor. Milyonlarca vatandaş ''en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, 7500 TL üzeri emekliye zam var mı'' sorularına yanıt arıyor. SSK, Bağ-Kur emekli zammı hesaplama sorgulamaları başladı. Emekli Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi de konuyla ilgili araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ara zam var mı? İşte, emekli düzenlemesinde son durum…

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DURUM 2023: İşte ilk tahminler! Emekliye ek zam var mı, olacak mı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı son durum gelişmeleri en trend aramalar arasında yerini koruyor. Son Kabine Toplantısı ile açıklanan vergisiz telefon ve bilgisayar çalışması ardından emekliye ek zam düzenlemesi sorgulanıyor. Başkan Erdoğan verdiği talimatla iki bakanlıkta çalışmaları başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalara devam ediyor. ''SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, 7500 TL üzeri alan emekli zam alacak mı'' soruları gündemde. Emekli zammı Ocak 2024 enflasyon zammı ile ortaya çıkıyor. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte, masadaki ilk tahminler...

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DURUM 2023: İşte ilk tahminler! Emekliye ek zam var mı, olacak mı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI ZAMMI HAKKINDA KRİTİK AÇIKLAMA!

New York'ta düzenlenen 78'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrası Türkevi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliye yapılacak iyileştirmede son durumu paylaştı:

"Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. Uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır" ifadelerini kullandı.

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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DURUM 2023: İşte ilk tahminler! Emekliye ek zam var mı, olacak mı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Öte yandan Meclis açılışı ardından yeniden basın mensupları karşısına geçen Başkan Erdoğan, "Yılbaşından önce zam müjdesi olur mu?" sorusuna, "İnşallah." cevabını verdi.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DURUM 2023: İşte ilk tahminler! Emekliye ek zam var mı, olacak mı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

CEVDET YILMAZ: DÜŞÜK ALANLARI DESTEKLEYİCİ MAHİYETTE!

Cevdet Yılmaz, "İşçi emeklileri, Bağ-Kur emeklileri ve asgari emekli aylığı alanlara ilişkin oransal artışlar ve enflasyon farkı olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla bu kesimlere dönük dengeleyici bir çalışmayı sürdürüyoruz. Çalışmayı yıl sonuna kadar tamamlayarak emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Düşük alanları destekleyici mahiyette bir yaklaşımımız olacak"

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DURUM 2023: İşte ilk tahminler! Emekliye ek zam var mı, olacak mı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

BAKAN ŞİMŞEK'TEN EMEKLİ ÇALIŞMASNDA SON DURUM

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SSK, Bağ-Kur emekli zammı için çalışmalarına devam ediyor. Son durum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklandı:

"En düşük emekli maaşı için Cumhurbaşkanımız bize talimatı verdi. Konu hakkında çalışıyoruz. Emeklilerimiz bizim için çok değerli" dedi.

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