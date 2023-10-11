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Haberler Fotohaber EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA || 2024 Ocak zammı enflasyon verileri birikiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı tahminleri
Giriş Tarihi: 11.10.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 12:30

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA || 2024 Ocak zammı enflasyon verileri birikiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı tahminleri

Emekli maaş zammı son dakika haberleri: Emekli Cumhuriyet ikramiyesi açıklaması ardından gündemde 2024 Ocak zammı var. Son Kabine Toplantısı ardından emekliye ek zam var mı sorusu yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile ortak çalışmaya başlayan Bakan Vedat Işıkhan ve Bakan Mehmet Şimşek çalışmalara öncülük ediyor. SSK, Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde ''En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, 7500 TL üzeri emekliye zam var mı'' soruları yanıt arıyor. Emekli zammı hesaplama enflasyon oranları ile gündemde. Peki, emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ara zam var mı? İşte, emekli düzenlemesine dair tüm merak edilenler…

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DURUM 2023: İşte ilk tahminler! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 7500 TL üzeri alan emekliye zam var mı?

Emekli maaş zammı son durum takip ediliyor. Emekliye ek zam araştırmaları devam ederken Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Meclis'e çalışmalarını sunmaya hazırlanıyor. Sunacaklar arasında ev hanımlarına emeklilik prim desteği de yer alıyor. ''SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, 7500 TL üzeri alan emekli zam alacak mı'' soruları gündemde. Emekli zammı Ocak 2024 6 aylık enflasyon zammı ile ortaya çıkacak ve refah payı beklenecek. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte, maaş tablosu...

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DURUM 2023: İşte ilk tahminler! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 7500 TL üzeri alan emekliye zam var mı?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE MÜJDE: 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDENECEK!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 Ekim Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek alınan kararları açıklayan Başkan Erdoğan, emeklilere müjde verdi.

Başkan Erdoğan, açıklamasında ''Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.'' ifadelerini kullandı.

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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DURUM 2023: İşte ilk tahminler! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 7500 TL üzeri alan emekliye zam var mı?

''Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz.

Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler Kasım aynın ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu yeniden gözden geçireceğiz.

Türkiye büyüdükçe güçlendikçe zenginleştikçe ortaya çıkan kaynağı milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz.''

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DURUM 2023: İşte ilk tahminler! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 7500 TL üzeri alan emekliye zam var mı?

BAKAN ŞİMŞEK'TEN EMEKLİ DÜZENLEMESİNDE SON DURUM

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SSK, Bağ-Kur emekli zammı için çalışmalarına devam ediyor. Son durum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklandı:

"En düşük emekli maaşı Aralık 2022'de 3.500, bugün 7.500 TL, en düşük memur maaşı da yine manşet enflasyonun en az iki katı kadar arttı, reel olarak bizim büyümemizin çok ötesinde toplumun tüm kesimlerine reel olarak çok büyük artışlar verdik.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DURUM 2023: İşte ilk tahminler! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 7500 TL üzeri alan emekliye zam var mı?

Önümüzdeki dönemde emeklilerimizi tabii iki önceliklendireceğiz, ama enflasyonu tek haneye indireceksek gelirler politikamızın da buna uygun olması gerekiyor, öteki türlü bir sarmala giriyorsunuz, bu kısır döngüyü kırmamız lazım, bu kısırdöngüyü para politikasını rasyonelleştirerek, mali politikası ile yapacağız"

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