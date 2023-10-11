EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA || 2024 Ocak zammı enflasyon verileri birikiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı tahminleri

Emekli maaş zammı son dakika haberleri: Emekli Cumhuriyet ikramiyesi açıklaması ardından gündemde 2024 Ocak zammı var. Son Kabine Toplantısı ardından emekliye ek zam var mı sorusu yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile ortak çalışmaya başlayan Bakan Vedat Işıkhan ve Bakan Mehmet Şimşek çalışmalara öncülük ediyor. SSK, Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde ''En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, 7500 TL üzeri emekliye zam var mı'' soruları yanıt arıyor. Emekli zammı hesaplama enflasyon oranları ile gündemde. Peki, emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ara zam var mı? İşte, emekli düzenlemesine dair tüm merak edilenler…