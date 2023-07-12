Emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olanlar ne kadar, kaç TL alacak? SSK -Bağkur 2023 Temmuz zamlı emekli maaşı tablosu belli oldu

SSK Bağkur 2023 Temmuz Emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL alanlar ne kadar maaş alacak sorusunun yanıt gün içinde sıklıkla aratılıyor. Gelen bilgiler dahilinde emekli ve memur zammı Meclis'te bu hafta yasalaşacak. Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 25 düzeyine yükselecekken bu noktada ise 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların ücretler değişti. Peki 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların zamlı emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte Emekli maaş tablosu 2023…