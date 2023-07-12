Emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olanlar ne kadar, kaç TL alacak? SSK -Bağkur 2023 Temmuz zamlı emekli maaşı tablosu belli oldu

Emekli ve memur zammı belli olurken 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanlar yeni zamlı maaş tablosunu merak ediyor. Son olarak yapılan açıklamada; emekliye zam oranı da refah payı ile yüzde 25'e yükselmişti. Zamların Temmuz ayından itibaren geçerli olacağı bilinirken vatandaşlar gelecek maaşlarının ne kadar olduğu araştırmasını sürdürüyor. Peki, SSK ve Bağkur 3500, 4000, 4500 ve 5000 TL maaş alanların zamlı emekli maaşı ne kadar oldu? İşte Temmuz zamlı emekli maaş tablosu…