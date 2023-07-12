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Haberler Fotohaber Emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olanlar ne kadar, kaç TL alacak? SSK -Bağkur 2023 Temmuz zamlı emekli maaşı tablosu belli oldu
Giriş Tarihi: 12.07.2023 08:14 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 08:14

Emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olanlar ne kadar, kaç TL alacak? SSK -Bağkur 2023 Temmuz zamlı emekli maaşı tablosu belli oldu

SSK Bağkur 2023 Temmuz Emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL alanlar ne kadar maaş alacak sorusunun yanıt gün içinde sıklıkla aratılıyor. Gelen bilgiler dahilinde emekli ve memur zammı Meclis'te bu hafta yasalaşacak. Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 25 düzeyine yükselecekken bu noktada ise 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların ücretler değişti. Peki 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların zamlı emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte Emekli maaş tablosu 2023…

Emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olanlar ne kadar, kaç TL alacak? SSK -Bağkur 2023 Temmuz zamlı emekli maaşı tablosu belli oldu

Emekli ve memur zammı belli olurken 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanlar yeni zamlı maaş tablosunu merak ediyor. Son olarak yapılan açıklamada; emekliye zam oranı da refah payı ile yüzde 25'e yükselmişti. Zamların Temmuz ayından itibaren geçerli olacağı bilinirken vatandaşlar gelecek maaşlarının ne kadar olduğu araştırmasını sürdürüyor. Peki, SSK ve Bağkur 3500, 4000, 4500 ve 5000 TL maaş alanların zamlı emekli maaşı ne kadar oldu? İşte Temmuz zamlı emekli maaş tablosu…

Emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olanlar ne kadar, kaç TL alacak? SSK -Bağkur 2023 Temmuz zamlı emekli maaşı tablosu belli oldu

EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Böylece memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

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Emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olanlar ne kadar, kaç TL alacak? SSK -Bağkur 2023 Temmuz zamlı emekli maaşı tablosu belli oldu

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI İÇİN İYİLEŞTİRME TALİMATI GELMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşları için iyileştirme yapılacağının müjdesini vermiş ve ilgili Bakanlıklar çalışmalarına başlamıştı.

Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve ilgili bakanlarımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. " demişti.

Emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olanlar ne kadar, kaç TL alacak? SSK -Bağkur 2023 Temmuz zamlı emekli maaşı tablosu belli oldu

EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklendi ve teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Böylece emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi.

Yüzde 25'lik maaş zammından emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.

Emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olanlar ne kadar, kaç TL alacak? SSK -Bağkur 2023 Temmuz zamlı emekli maaşı tablosu belli oldu

Emekliye zam düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Ardından Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Düzenlemenin bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor. Konu ile ilgili yaşanan son dakika gelişmelerini sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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