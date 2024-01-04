Emekli zammı hesaplama tablosu 2024: Maaş zam oranı belli oldu! Ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasının ardından, emeklilerin alacağı zam miktarı kesinleşti. Bu noktada binlerce kişi ne kadar emekli maaşı alırım sorusuna yanıt arıyor. 2024 emekli maaş zammı hesaplama tablosu ile işte, SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşları…