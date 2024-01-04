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Haberler Fotohaber Emekli zammı hesaplama tablosu 2024: Maaş zam oranı belli oldu! Ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?
Giriş Tarihi: 04.01.2024 08:50 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 08:54

Emekli zammı hesaplama tablosu 2024: Maaş zam oranı belli oldu! Ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

Emekli maaşı zammı belli oldu. Emeklinin zam oranını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon farkı aralık ayı enflasyonun açıklanması ile belirlendi. Enflasyon farkına göre en düşük ve en yüksek emekli maaş zammının ne kadar olacağı sorusu gündemde. Bu noktada SSK Bağ-Kur, emekli sandığı emeklileri ne kadar emekli maaşı alırım sorusunun yanıtı araştırıyor. İşte, 2024 emekli maaş zammı hesaplama tablosu.

Emekli zammı hesaplama tablosu 2024: Maaş zam oranı belli oldu! Ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasının ardından, emeklilerin alacağı zam miktarı kesinleşti. Bu noktada binlerce kişi ne kadar emekli maaşı alırım sorusuna yanıt arıyor. 2024 emekli maaş zammı hesaplama tablosu ile işte, SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşları…

Emekli zammı hesaplama tablosu 2024: Maaş zam oranı belli oldu! Ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak 2024 Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Aralık'ta aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda ise yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

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Emekli zammı hesaplama tablosu 2024: Maaş zam oranı belli oldu! Ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

6 aylık enflasyon oranına göre uygulanan memur ve emekli zammı için son veri belli oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,57 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 15'lik sözleşme zammına ek olarak yüzde 29,79 enflasyon farkı alacak.

Emekli zammı hesaplama tablosu 2024: Maaş zam oranı belli oldu! Ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon oranı ve memur zammı ile 7500 TL olan en düşük emekli maaşı yüzde 37,57 zam oranıyla 10 bin TL üzerine çıkmış durumda.

Net tutar ise refah payı sonrası belirlenecek.

Emekli zammı hesaplama tablosu 2024: Maaş zam oranı belli oldu! Ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

7500, 7750, 8000, 8500 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Kök maaşı 7500 TL olan bir emekli, yüzde 37,57 artışla maaşı 10 bin 317 TL'ye çıkacak.

Kök maaşı 7750 TL olan bir emekli, yüzde 37,57 artışla maaşı 10 bin 411 TL'ye çıkacak.

Kök maaşı 8000 TL olan emekli yüzde 37,57 artışla maaşı 10 bin 505 TL'ye yükselecek.

Kök maaşı 8500 TL olan emeklinin maaşı yüzde 37,57 artışla 10 bin 693 TL'ye yükselecek.

Not: Bu hesaplamalar enflasyon rakamlarına göre hesaplanmıştır. Gerçek maaş tutarları resmi açıklama sonrası güncellenecek.

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