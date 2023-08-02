EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DURUM: Başkan Erdoğan o tarihe işaret etti! SSK Bağkur emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı, ne kadar olacak, yüzde kaç?

Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, ne kadar olacak sorularının yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. SSK ve Bağ-Kur emekliye ek zam son durum gelişmeleri 2023 Temmuz zammı sonrası gündemdeki yerini aldı. Konu hakkında araştırmalar sürerken Başkan Erdoğan, emekli zammı düzenlemesi için tarih verdi. Bilindiği üzere Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak zam oranı enflasyon rakamları ve refah payı dahil yüzde 25 olarak belirlendi. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni bir artış yapılıp yapılmayacağını merak ederken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan flaş bir açıklama geldi. Peki, Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı, ne zaman? İşte, Emekli maaşı ek zam 2023 son dakika gelişmeleri...