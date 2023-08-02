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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DURUM: Başkan Erdoğan o tarihe işaret etti! SSK Bağkur emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı, ne kadar olacak, yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 02.08.2023 08:13 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 08:13

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DURUM: Başkan Erdoğan o tarihe işaret etti! SSK Bağkur emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı, ne kadar olacak, yüzde kaç?

Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, ne kadar olacak sorularının yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. SSK ve Bağ-Kur emekliye ek zam son durum gelişmeleri 2023 Temmuz zammı sonrası gündemdeki yerini aldı. Konu hakkında araştırmalar sürerken Başkan Erdoğan, emekli zammı düzenlemesi için tarih verdi. Bilindiği üzere Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak zam oranı enflasyon rakamları ve refah payı dahil yüzde 25 olarak belirlendi. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni bir artış yapılıp yapılmayacağını merak ederken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan flaş bir açıklama geldi. Peki, Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı, ne zaman? İşte, Emekli maaşı ek zam 2023 son dakika gelişmeleri...

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı! SSK Bağkur emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, emekliye ek zam ne kadar olacak?

Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı soruları arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Temmuz-Aralık aylarında kök aylıklara uygulanacak emekli zammı yüzde 25 olarak duyuruldu. Milyonlarca vatandaş yeni dönemin ilk zamlı aylıklarını aldı. Öte yandan son Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, ekonomiye yönelik yaptığı açıklamada "Çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz." dedi. Konu ile ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Bu gelişme sonrası ise emekli maaşı ek zam 2023 son dakika haberleri milyonların gündemindeki yerini aldı. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı, emekliye ek zam ne kadar olacak ve ne zaman yapılacak? İşte, detaylar.

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı! SSK Bağkur emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, emekliye ek zam ne kadar olacak?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN TARİH VERDİ!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz emekli maaşlarıyla ilgili olarak da, "Emekli maaşında yılsonunda yeni bir değerlendirme yapılacak" dedi.

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EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı! SSK Bağkur emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, emekliye ek zam ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİYE MESAJ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz 2023 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ocak 2024 asgari ücret ve emekli zammı için önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız." ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı! SSK Bağkur emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, emekliye ek zam ne kadar olacak?

"KİMSENİN MAĞDURİYETİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe çalışmasının meyvelerini vermesi ve mali disiplinin sağlanması sonrası emekli zammı için harekete geçilecek. Başkan Erdoğan, düzenleme ile ilgili tarih verdi ve yılbaşını işaret etti:

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı! SSK Bağkur emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, emekliye ek zam ne kadar olacak?

"TÜM KESİMLERİN GÖNLÜNÜ ALACAĞIZ"

Ek bütçede deprem bölgesinin kalkınmasını sağlayacak projelere verdik. Hem bütçe gelirlerini artırmaya hem de bütçe dışı kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızın semerisini gördükçe kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız.

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