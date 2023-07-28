EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DAKİKA: Başkan Erdoğan o tarihi işaret etti! SSK Bağ-Kur emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı, ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİYE MESAJ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta başında yapılan Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ocak 2024 asgari ücret ve emekli zammı için önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız." ifadelerini kullandı.