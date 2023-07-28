EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DAKİKA: Başkan Erdoğan o tarihi işaret etti! SSK Bağ-Kur emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı, ne kadar olacak?

Emekli maaşı ek zam 2023 son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Hatırlanacağı üzere Temmuz emekli zammı refah payı dahil yüzde 25 olarak açıklanmıştı. Milyonlarca vatandaş ilk zamlı aylıklarını Temmuz ayı itibarıyla hesaplarında gördü. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni SSK ve Bağ-Kur emekliye ek zam düzenlemesi için tarih verdi. Başkan Erdoğan son dakika açıklaması sonrası emekliye ek zam var mı, emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt aramaya başladı. Şimdi milyonların gözü kulağı hükümet tarafından atılacak yeni adımlara çevrilmiş durumda. Peki, Emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı, ne zaman? İşte, konu hakkında merak edilen tüm detaylar…