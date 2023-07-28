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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DAKİKA: Başkan Erdoğan o tarihi işaret etti! SSK Bağ-Kur emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 28.07.2023 20:05 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 20:05

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DAKİKA: Başkan Erdoğan o tarihi işaret etti! SSK Bağ-Kur emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı, ne kadar olacak?

Emekli maaşı ek zam 2023 son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Hatırlanacağı üzere Temmuz emekli zammı refah payı dahil yüzde 25 olarak açıklanmıştı. Milyonlarca vatandaş ilk zamlı aylıklarını Temmuz ayı itibarıyla hesaplarında gördü. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni SSK ve Bağ-Kur emekliye ek zam düzenlemesi için tarih verdi. Başkan Erdoğan son dakika açıklaması sonrası emekliye ek zam var mı, emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt aramaya başladı. Şimdi milyonların gözü kulağı hükümet tarafından atılacak yeni adımlara çevrilmiş durumda. Peki, Emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı, ne zaman? İşte, konu hakkında merak edilen tüm detaylar…

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DAKİKA: Başkan Erdoğan o tarihe yeşil ışık yaktı! SSK Bağ-Kur emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı, ne zaman?

Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı soruları arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Temmuz-Aralık dönemini kapsayan emekli zam oranı enflasyon rakamları ve refah payı ile yüzde 25 olarak belirlendi. En düşük maaş 7 bin 500 lira olurken zamlı aylıklar hesaplara yatırıldı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, milyonlarca emekliye müjde vermişti. Bu gelişme sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ek zam konusu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Emekliye ek zam ne kadar olacak, emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı merak ediliyor. Peki, Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı, ne zaman? İşte, Emekli maaşı ek zam 2023 son dakika gelişmeleri…

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DAKİKA: Başkan Erdoğan o tarihe yeşil ışık yaktı! SSK Bağ-Kur emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı, ne zaman?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİYE MESAJ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta başında yapılan Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ocak 2024 asgari ücret ve emekli zammı için önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız." ifadelerini kullandı.

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EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DAKİKA: Başkan Erdoğan o tarihe yeşil ışık yaktı! SSK Bağ-Kur emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı, ne zaman?

"KİMSENİN MAĞDURİYETİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe çalışmasının meyvelerini vermesi ve mali disiplinin sağlanması sonrası emekli zammı için harekete geçilecek. Başkan Erdoğan, düzenleme ile ilgili tarih verdi ve yıl başını işaret etti:

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DAKİKA: Başkan Erdoğan o tarihe yeşil ışık yaktı! SSK Bağ-Kur emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı, ne zaman?

"TÜM KESİMLERİN GÖNLÜNÜ ALACAĞIZ"

Ek bütçede deprem bölgesinin kalkınmasını sağlayacak projelere verdik. Hem bütçe gelirlerini artırmaya hem de bütçe dışı kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızın semerisini gördükçe kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız.

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DAKİKA: Başkan Erdoğan o tarihe yeşil ışık yaktı! SSK Bağ-Kur emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı, ne zaman?

DÜZENLEME İÇİN TARİH VERDİ

Bunu da çok gecikmeden yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı bekliyoruz. Milletimizin serinkanlı olarak bize güvenmelerine ve ülkelerinin geleceğine sahip çıkmayı istiyorum.

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