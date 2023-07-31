EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DURUM: Başkan Erdoğan tarih verdi! SSK Bağkur emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı, ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, ne kadar olacak soruları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gündemdeki yerini aldı. 2023 Temmuz zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur emekliye ek zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Başkan Erdoğan, son Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada emeklilere önemli bir mesaj verdi. Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak emekli zammı 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile yüzde 25 olarak belirlenmişti. Şimdi milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni bir artış yapılıp yapılmayacağını sorguluyor. Peki, Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı, ne zaman? İşte, Emekli maaşı ek zam 2023 son dakika gelişmeleri…