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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DURUM: Başkan Erdoğan tarih verdi! SSK Bağkur emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı, ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 31.07.2023 12:23 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 12:23

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DURUM: Başkan Erdoğan tarih verdi! SSK Bağkur emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı, ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, ne kadar olacak soruları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gündemdeki yerini aldı. 2023 Temmuz zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur emekliye ek zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Başkan Erdoğan, son Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada emeklilere önemli bir mesaj verdi. Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak emekli zammı 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile yüzde 25 olarak belirlenmişti. Şimdi milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni bir artış yapılıp yapılmayacağını sorguluyor. Peki, Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı, ne zaman? İşte, Emekli maaşı ek zam 2023 son dakika gelişmeleri…

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama! SSK Bağkur emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, emekliye ek zam ne kadar olacak?

Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı soruları araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, ekonomiye yönelik açıklamalarda bulunurken milyonlarca emekliye de müjde verdi. Bu gelişme sonrası ise emekli maaşı ek zam 2023 son dakika haberleri yakın takibe alındı. Bilindiği üzere yılın ikinci yarısında kök aylıklara uygulanacak emekli zammı refah payı dahil yüzde 25 oldu. İlk zamlı aylıklar ise Temmuz ayının son haftasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı, emekliye ek zam ne kadar olacak ve ne zaman yapılacak? İşte, konuya dair tüm gelişmeler…

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama! SSK Bağkur emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, emekliye ek zam ne kadar olacak?

SON DAKİKA | CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN TARİH VERDİ!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz emekli maaşlarıyla ilgili olarak da, "Emekli maaşında yıl sonunda yeni bir değerlendirme yapılacak" dedi.

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EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama! SSK Bağkur emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, emekliye ek zam ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİYE MESAJ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta başında yapılan Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ocak 2024 asgari ücret ve emekli zammı için önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız." ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama! SSK Bağkur emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, emekliye ek zam ne kadar olacak?

"KİMSENİN MAĞDURİYETİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe çalışmasının meyvelerini vermesi ve mali disiplinin sağlanması sonrası emekli zammı için harekete geçilecek. Başkan Erdoğan, düzenleme ile ilgili tarih verdi ve yıl başını işaret etti:

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama! SSK Bağkur emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, emekliye ek zam ne kadar olacak?

"TÜM KESİMLERİN GÖNLÜNÜ ALACAĞIZ"

Ek bütçede deprem bölgesinin kalkınmasını sağlayacak projelere verdik. Hem bütçe gelirlerini artırmaya hem de bütçe dışı kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızın semerisini gördükçe kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız.

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