EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DAKİKA: Emekliye ek zam var mı, emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL?

Emekli maaşı ek zam 2023 son dakika gelişmeleri ile milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Emekli zammı 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı ile yüzde 25 olarak belirlendi. Yüzde 25'lik zam oranı sadece kök aylıklara yapılırken zamlı aylıklar 2023 Temmuz-Aralık döneminde hesaplarda görülecek. Öte yandan ek zam beklentisi içerisine giren milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi ise emekliye ek zam var mı, emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak sorularına yanıt arıyor. Gözler hükumet tarafından atılacak yeni adımlara çevrilirken Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Peki, Emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı, ne kadar olacak? İşte, detaylı bilgiler…