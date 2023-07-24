EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DAKİKA: Emekliye ek zam var mı, emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL?

SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİYE MESAJ!

Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Asgari ücretli ve emekliye yönelik önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Kamu işçisi, memuru nasıl ortada bırakmadıysak çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Tüm kesimlerin gönlünü alacağız" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan düzenleme ile ilgili tarih de verdi.