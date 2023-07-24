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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DAKİKA: Emekliye ek zam var mı, emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 24.07.2023 23:53 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 23:53

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DAKİKA: Emekliye ek zam var mı, emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL?

Emekli maaşı ek zam 2023 son dakika gelişmeleri ile milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Emekli zammı 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı ile yüzde 25 olarak belirlendi. Yüzde 25'lik zam oranı sadece kök aylıklara yapılırken zamlı aylıklar 2023 Temmuz-Aralık döneminde hesaplarda görülecek. Öte yandan ek zam beklentisi içerisine giren milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi ise emekliye ek zam var mı, emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak sorularına yanıt arıyor. Gözler hükumet tarafından atılacak yeni adımlara çevrilirken Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Peki, Emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı, ne kadar olacak? İşte, detaylı bilgiler…

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DAKİKA: Emekliye ek zam var mı, emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL?

Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı soruları gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca emeklinin gelirini artıracak zam oranı Temmuz ayının ilk haftasında netliğe kavuştu. Temmuz-Aralık dönemi için emekli maaşı zammı enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile yüzde 25 oldu. SSK ve Bağkur emeklileri ilk zamlı aylıklarını hesaplarında görürken emekli maaşlarına ek zam konusu gündemdeki yerini aldı. Hal böyleyken ise ''Emekliye ek zam var mı, emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, ne kadar olacak, kaç TL?'' soruları yanıt arıyor. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası emeklilere mesaj verdi. Peki, Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı, ne zaman? İşte, Emekli maaşı ek zam 2023 son dakika gelişmeleri…

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DAKİKA: Emekliye ek zam var mı, emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL?

SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİYE MESAJ!

Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Asgari ücretli ve emekliye yönelik önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Kamu işçisi, memuru nasıl ortada bırakmadıysak çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Tüm kesimlerin gönlünü alacağız" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan düzenleme ile ilgili tarih de verdi.

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EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DAKİKA: Emekliye ek zam var mı, emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL?

"KİMSENİN MAĞDURİYETİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Kamu işçisi, memuru nasıl ortada bırakmadıysak çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz" diyen Başkan Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DAKİKA: Emekliye ek zam var mı, emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL?

"TÜM KESİMLERİN GÖNLÜNÜ ALACAĞIZ"

Ek bütçede deprem bölgesinin kalkınmasını sağlayacak projelere verdik. Hem bütçe gelirlerini artırmaya hem de bütçe dışı kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızın semerisini gördükçe kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız.

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DAKİKA: Emekliye ek zam var mı, emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL?

DÜZENLEME İÇİN TARİH VERDİ

Bunu da çok gecikmeden yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı bekliyoruz. Milletimizin serinkanlı olarak bize güvenmelerine ve ülkelerinin geleceğine sahip çıkmayı istiyorum.

SON DAKİKA