EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek zam açıklaması! Emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı, ne kadar olacak?

Emekliye ek zam var mı sorusu Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıklamaları sonrası gündeme geldi. Emekli ek zam 2023 gelişmeleri mercek altına alınırken Temmuz emekli maaşları binlerce emeklinin hesaplarında görülmeye başladı. En düşük maaşın 7 bin 500 lira olduğu uygulama devam ederken enflasyon rakamları ve refah payı gözetilerek kök aylıklara yüzde 25 oranında zam yapıldı. Peki, emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı ne zaman ne kadar olacak? İşte, konuya dair tüm gelişmeler…