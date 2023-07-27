EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek zam açıklaması! Emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı, ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı sorusu Başkan Erdoğan'ın ekonomi başlığı altındaki açıklamaları sonrası milyonlarca vatandaşın gündemine oturdu. Emekli maaşlarına ek zam yapılıp yapılmayacağı merak edilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuya dair önemli mesajlar verdi. 2023 Temmuz ve 2024 Ocak ayı arasında uygulanacak memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık yüzde 25 zam Meclis'ten geçti ve Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı, ne zaman? İşte, Emekli maaşı ek zam 2023 tüm gelişmeler…