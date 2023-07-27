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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek zam açıklaması! Emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 27.07.2023 13:23 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 13:23

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek zam açıklaması! Emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı, ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı sorusu Başkan Erdoğan'ın ekonomi başlığı altındaki açıklamaları sonrası milyonlarca vatandaşın gündemine oturdu. Emekli maaşlarına ek zam yapılıp yapılmayacağı merak edilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuya dair önemli mesajlar verdi. 2023 Temmuz ve 2024 Ocak ayı arasında uygulanacak memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık yüzde 25 zam Meclis'ten geçti ve Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı, ne zaman? İşte, Emekli maaşı ek zam 2023 tüm gelişmeler…

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DURUM: Başkan Erdoğan tarihi açıkladı! SSK Bağkur emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı, ne kadar olacak?

Emekliye ek zam var mı sorusu Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıklamaları sonrası gündeme geldi. Emekli ek zam 2023 gelişmeleri mercek altına alınırken Temmuz emekli maaşları binlerce emeklinin hesaplarında görülmeye başladı. En düşük maaşın 7 bin 500 lira olduğu uygulama devam ederken enflasyon rakamları ve refah payı gözetilerek kök aylıklara yüzde 25 oranında zam yapıldı. Peki, emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı ne zaman ne kadar olacak? İşte, konuya dair tüm gelişmeler…

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DURUM: Başkan Erdoğan tarihi açıkladı! SSK Bağkur emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı, ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİYE MESAJ!

Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Asgari ücretli ve emekliye yönelik önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Kamu işçisi, memuru nasıl ortada bırakmadıysak çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Tüm kesimlerin gönlünü alacağız" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan düzenleme ile ilgili tarih de verdi.

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EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DURUM: Başkan Erdoğan tarihi açıkladı! SSK Bağkur emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı, ne kadar olacak?

"KİMSENİN MAĞDURİYETİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Kamu işçisi, memuru nasıl ortada bırakmadıysak çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz" diyen Başkan Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DURUM: Başkan Erdoğan tarihi açıkladı! SSK Bağkur emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı, ne kadar olacak?

"TÜM KESİMLERİN GÖNLÜNÜ ALACAĞIZ"

Ek bütçede deprem bölgesinin kalkınmasını sağlayacak projelere verdik. Hem bütçe gelirlerini artırmaya hem de bütçe dışı kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızın semerisini gördükçe kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız.

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023 SON DURUM: Başkan Erdoğan tarihi açıkladı! SSK Bağkur emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı, ne kadar olacak?

DÜZENLEME İÇİN TARİH VERDİ

Bunu da çok gecikmeden yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı bekliyoruz. Milletimizin serinkanlı olarak bize güvenmelerine ve ülkelerinin geleceğine sahip çıkmayı istiyorum.

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