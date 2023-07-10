Emekli maaşı hesaplama robotu 2023: SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu ile SSK, Bağkur ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

Ne kadar emekli maaşı alırım sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Emekli zammı 6 aylık enflasyon rakamları ve iyileştirme ile belli oldu. Şimdi ise milyonlarca vatandaş emekli maaş hesabı yapıyor. Yüzde 25 olarak duyurulan emekli maaş zammı oranı ardından kök maaş hesaplanmaya başlandı. 4A, 4B, 4C sigorta koluna göre aylıklarını hesaplayanlar ise zamlı maaş ödeme takvimi araştırmasına çıktı. Hatırlanacağı üzere en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Peki, 2023 SGK 4A, 4B, 4C Emekli maaşı hesaplama robotu ile hangi emekli kaç para alacak? İşte, Temmuz zammı ile Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu 2023...