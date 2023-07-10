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Haberler Fotohaber Emekli maaşı hesaplama robotu 2023: SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu ile SSK, Bağkur ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.07.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 07:42

Emekli maaşı hesaplama robotu 2023: SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu ile SSK, Bağkur ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

Ne kadar emekli maaşı alırım sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Emekli zammı 6 aylık enflasyon rakamları ve iyileştirme ile belli oldu. Şimdi ise milyonlarca vatandaş emekli maaş hesabı yapıyor. Yüzde 25 olarak duyurulan emekli maaş zammı oranı ardından kök maaş hesaplanmaya başlandı. 4A, 4B, 4C sigorta koluna göre aylıklarını hesaplayanlar ise zamlı maaş ödeme takvimi araştırmasına çıktı. Hatırlanacağı üzere en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Peki, 2023 SGK 4A, 4B, 4C Emekli maaşı hesaplama robotu ile hangi emekli kaç para alacak? İşte, Temmuz zammı ile Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu 2023...

Emekli maaşı hesaplama ekranı 2023: SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu ile ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

Emekli maaşı hesaplama robotu ile 2023 SGK 4A, 4B, 4C hangi emekli kaç para alacak sorusuna yanıt aranıyor. Ocak-Haziran enflasyon rakamları doğrultusunda emekli zam oranı yüzde 19,77 olarak belirlenmişti. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası harekete geçildi. Temmuz- Aralık döneminde SSK ve Bağkur emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı yüzde 25 olarak güncellendi. Yılın ikinci yarısında alacakları aylıkları merak eden vatandaşlar, ''Ne kadar emekli maaşı alırım? 4A, 4B, 4C Emekli maaşı hesaplama robotu ile hangi emekli kaç para alacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL? İşte, 2023 Temmuz zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu...

Emekli maaşı hesaplama ekranı 2023: SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu ile ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Böylece memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

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Emekli maaşı hesaplama ekranı 2023: SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu ile ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI İÇİN İYİLEŞTİRME TALİMATI GELMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşları için iyileştirme yapılacağının müjdesini vermiş ve ilgili Bakanlıklar çalışmalarına başlamıştı.

Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve ilgili bakanlarımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. " demişti.

Emekli maaşı hesaplama ekranı 2023: SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu ile ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklendi ve teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Böylece emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi.

Yüzde 25'lik maaş zammından emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.

Emekli maaşı hesaplama ekranı 2023: SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu ile ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

Emekliye zam düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Ardından Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Düzenlemenin bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor. Konu ile ilgili yaşanan son dakika gelişmelerini sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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