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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA ROBOTU 2023 | SSK-Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu ile ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?
Giriş Tarihi: 08.07.2023 23:06 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 23:06

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA ROBOTU 2023 | SSK-Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu ile ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

Emekli maaşı hesaplama 2023 SGK 4A, 4B, 4C için ayrı ayrı araştırılmaya başladı. 6 aylık enflasyonla ve iyileştirme ile belli olan temmuz zammı ile milyonlarca emekli maaş hesabı yapıyor. Yüzde 25 oranında açıklanan zam oranı ardından maaşlarını hesaplayanlar Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın zamlı maaş ödeme takvimini araştırıyor. Emekli maaşı hesaplama robotu ile hak sahipleri ne kadar emekli maaşı alırım sorusuna yanıt arıyor. En düşük maaşın 7 bin 500 TL olması ardından kök maaş hesapları da gündemdeki yerini aldı. İşte, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA ROBOTU 2023 | SSK-Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu ile ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

Emekli maaşı hesaplama robotu SGK tablosu üzerinde sorgulanıyor. Ocak ve Temmuz arasındaki enflasyon zammının yüzde 19.77 olması ardından Bakanlık bünyesinde yapılan iyileştirme çalışmaları ardından emekli zammı yüzde 25 olarak belirlendi. 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı hesaplama işlemleri zammın açıklanması ardından hız kazandı. Yılın ikinci yarısında yatmaya başlayacak yeni maaşlar halihazırda emekli olanların yanı sıra EYT'lilerin de gündeminde. Peki, ne kadar emekli maaşı alırım? İşte, SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA ROBOTU 2023 | SSK-Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu ile ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

SON DAKİKA: EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği emekli maaşları için iyileştirme çalışması da sonuçlandı. Memur, işçi ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 25 zam alacak.

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA ROBOTU 2023 | SSK-Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu ile ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI İÇİN İYİLEŞTİRME TALİMATI GELMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşları için iyileştirme yapılacağının müjdesini vermiş ve ilgili Bakanlıklar çalışmalarına başlamıştı.

Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve ilgili bakanlarımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. " demişti.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA ROBOTU 2023 | SSK-Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu ile ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklendi ve teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Böylece emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77'den yüzde 25'e çıkartıldı.

Emekliye zam düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'da oylanarak yasalaşacak. Ardından Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Düzenlemenin önümüzdeki hafta içinde yasalaşması bekleniyor. Konu ile ilgili yaşanan son dakika gelişmelerini sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA ROBOTU 2023 | SSK-Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu ile ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

2023 TEMMUZ ZAMMI İLE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLDU?

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı Ocak 2023'te 3500 TL'den 5500 TL'ye yükselmişti. Nisan ayında yapılan ara zam ile birlikte en düşük aylık 7500 TL'ye yükseltildi.

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