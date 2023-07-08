EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA ROBOTU 2023 | SSK-Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu ile ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

Giriş Tarihi: 08.07.2023 23:06 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 23:06

Emekli maaşı hesaplama 2023 SGK 4A, 4B, 4C için ayrı ayrı araştırılmaya başladı. 6 aylık enflasyonla ve iyileştirme ile belli olan temmuz zammı ile milyonlarca emekli maaş hesabı yapıyor. Yüzde 25 oranında açıklanan zam oranı ardından maaşlarını hesaplayanlar Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın zamlı maaş ödeme takvimini araştırıyor. Emekli maaşı hesaplama robotu ile hak sahipleri ne kadar emekli maaşı alırım sorusuna yanıt arıyor. En düşük maaşın 7 bin 500 TL olması ardından kök maaş hesapları da gündemdeki yerini aldı. İşte, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu…