MEMUR, SGK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Kim kaç TL alacak? Tek tablo tüm hesaplar! Erdoğan’dan yeni ’MÜJDE’ açıklaması

Son dakika haberi...Yılbaşında emekli maaşı zammı ve memur maaş zammı dışında sosyal yardımlarla birlikte ve işçilerin tazminatları da artacak. Artış oranını ise memur zammı maaş katsayısındaki artış belirleyecek. Ekonomistlerin beklentisine göre yapılan hesaplamalar SSK, Bağ-Kur emekliye zam düzenlemesi ve memur maaş zam kat sayısının yüzde 50'yi aşacağını gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan emekli maaşı, memur maaş zammı ve asgari ücret ile ilgili açıklama geldi. Erdoğan, "Kimse enflasyona ezdirilmeyecek" dedi.