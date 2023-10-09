MEMUR, SGK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Kim kaç TL alacak? Tek tablo tüm hesaplar! Erdoğan’dan yeni ’MÜJDE’ açıklaması

Son dakika haberi...SSK, Bağ-Kur emekli maaşı, memur maaşları ve asgari ücret ile beraber 65 yaş, evde bakım ve engelli maaşı yeniden artacak. Burada sosyal yardımlardaki artışı memur zammı belirleyecek. Öte yandan ara dönemde emekliye zam düzenlemesi çalışmalarını 2 Bakanlık yürütüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kimsenin enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizerken, "Yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Peki emekli zammı ne kadar olacak? Memur maaşları ne kadar artacak? İşte tüm sosyal yardım ödemeleri dahil tek tabloda tüm hesaplar...