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Haberler Fotohaber MEMUR, SGK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Kim kaç TL alacak? Tek tablo tüm hesaplar! Erdoğan'dan yeni 'MÜJDE' açıklaması
Giriş Tarihi: 09.10.2023 00:57 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 00:58

MEMUR, SGK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Kim kaç TL alacak? Tek tablo tüm hesaplar! Erdoğan'dan yeni 'MÜJDE' açıklaması

Son dakika haberi...SSK, Bağ-Kur emekli maaşı, memur maaşları ve asgari ücret ile beraber 65 yaş, evde bakım ve engelli maaşı yeniden artacak. Burada sosyal yardımlardaki artışı memur zammı belirleyecek. Öte yandan ara dönemde emekliye zam düzenlemesi çalışmalarını 2 Bakanlık yürütüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kimsenin enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizerken, "Yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Peki emekli zammı ne kadar olacak? Memur maaşları ne kadar artacak? İşte tüm sosyal yardım ödemeleri dahil tek tabloda tüm hesaplar...

FARUK ERDEM
MEMUR, SGK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Kim kaç TL alacak? Tek tablo tüm hesaplar! Erdoğan’dan yeni ’MÜJDE’ açıklaması

Son dakika haberi...Yılbaşında emekli maaşı zammı ve memur maaş zammı dışında sosyal yardımlarla birlikte ve işçilerin tazminatları da artacak. Artış oranını ise memur zammı maaş katsayısındaki artış belirleyecek. Ekonomistlerin beklentisine göre yapılan hesaplamalar SSK, Bağ-Kur emekliye zam düzenlemesi ve memur maaş zam kat sayısının yüzde 50'yi aşacağını gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan emekli maaşı, memur maaş zammı ve asgari ücret ile ilgili açıklama geldi. Erdoğan, "Kimse enflasyona ezdirilmeyecek" dedi.

MEMUR, SGK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Kim kaç TL alacak? Tek tablo tüm hesaplar! Erdoğan’dan yeni ’MÜJDE’ açıklaması

BAŞKAN ERDOĞAN: YENİ MÜJDELER VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresi'nde emekli, memur, işçilerle ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

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MEMUR, SGK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Kim kaç TL alacak? Tek tablo tüm hesaplar! Erdoğan’dan yeni ’MÜJDE’ açıklaması

Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan, "Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz. Emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili bakanlığımız çalışmasını yapıyor. İlk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız" şeklinde konuştu.

MEMUR, SGK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Kim kaç TL alacak? Tek tablo tüm hesaplar! Erdoğan’dan yeni ’MÜJDE’ açıklaması

EMEKLİYE ARA ZAM İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

TBMM'nin açılmasıyla birlikte emekli ve memurların maaşlarındaki iyileştirme çalışmaları da gündem olmaya devam ediyor.

MEMUR, SGK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Kim kaç TL alacak? Tek tablo tüm hesaplar! Erdoğan’dan yeni ’MÜJDE’ açıklaması

Özellikle 7.500 TL taban maaşın altında kök maaşı olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri başta olmak üzere tüm emekliler için bir iyileştirme bekleniyor.

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