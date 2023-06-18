Giriş Tarihi: 18.06.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 10:29

Emekli maaşı ödeme günleri Haziran 2023: Temmuzda SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 4A, 4B, 4C ikramiye ödeme tarihleri

Emekli maaşı ödeme günleri 4A, 4B, 4C için sorgulanmaya başladı. Emekli maaşları ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesi bu yıl bayramdan önce hesaplara geçiyor. Başkan Erdoğan tarafından verilen müjde uygulanmaya başladı. Öte yandan 2023 temmuz maaş zammı için de heyecan dorukta. Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emeklilerin ödemelere dair sorularını yanıtladı. Peki, Haziran 2023 emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte, ödeme takvimi…