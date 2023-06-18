Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Emekli maaşı ödeme günleri Haziran 2023: Temmuzda SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 4A, 4B, 4C ikramiye ödeme tarihleri
Giriş Tarihi: 18.06.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 10:29

Emekli maaşı ödeme günleri Haziran 2023: Temmuzda SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 4A, 4B, 4C ikramiye ödeme tarihleri

Emekli maaşı ödeme günleri 4A, 4B, 4C için sorgulanmaya başladı. Emekli maaşları ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesi bu yıl bayramdan önce hesaplara geçiyor. Başkan Erdoğan tarafından verilen müjde uygulanmaya başladı. Öte yandan 2023 temmuz maaş zammı için de heyecan dorukta. Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emeklilerin ödemelere dair sorularını yanıtladı. Peki, Haziran 2023 emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte, ödeme takvimi…

Emekli maaşı ödeme günleri Haziran 2023: Temmuzda SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 4A, 4B, 4C ikramiye ödeme tarihleri

Emekli zammı temmuz 2023 son dakika haberleri takip ediliyor. Yeni artışın öncesinde bayram gelmeden maaşların ve ikramiyelerin hesaplara yatacağı açıklandı. Müjdeyle birlikte 4A, 4B, 4C emekli maaşı ödeme günleri de araştırılmaya başladı. Öte yandan 6 aylık enflasyon oranı ile belli olacak maaş zammı için gözler Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamalarında. Peki, SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte, yanıtlar…

Emekli maaşı ödeme günleri Haziran 2023: Temmuzda SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 4A, 4B, 4C ikramiye ödeme tarihleri

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MÜJDE: BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK!

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerin Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerini ve maaşlarını alacağını aktardı:

"Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. "

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli maaşı ödeme günleri Haziran 2023: Temmuzda SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 4A, 4B, 4C ikramiye ödeme tarihleri

HAZİRAN 2023 EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran`da ödenecek. 14,4 milyon emekliye toplam 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.

İşte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ödeme takvimi:

Emekli maaşı ödeme günleri Haziran 2023: Temmuzda SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 4A, 4B, 4C ikramiye ödeme tarihleri

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ

SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile emekli ikramiyesi 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında ödenecek. Buna göre,

Ödeme günü 17-18 olanlar: 17 Haziran
Ödeme günü 19-20 olanlar: 18 Haziran
Ödeme günü 21-22 olanlar: 19 Haziran
Ödeme günü 23-24 olanlar: 20 Haziran
Ödeme günü 25-26 olanlar: 21 Haziran tarihlerinde aylıklarını alacak.

Emekli maaşı ödeme günleri Haziran 2023: Temmuzda SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 4A, 4B, 4C ikramiye ödeme tarihleri

MAAŞLAR TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE BELLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklamada çalışan, memur ve emekliye müjdeyi şu sözlerle vermişti:

''Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız.''

SON DAKİKA