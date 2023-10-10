SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek’ten emekliye zam için yeni açıklama! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİLERİ RAHATLATACAK KARAR: 5.000 TL CUMHURİYET İKRAMİYESİ ÖDENECEK

Başkan Erdoğan Kabine'de emeklilerle ilgili bir müjdeli kararın alındığını da duyurdu. Buna göre Erdoğan, "Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık." dedi.

Düzenlemeden çalışan emekliler faydalanamayacak. Emekli ikramiyesinin bütçeye maliyeti ise 61 milyar TL oldu.