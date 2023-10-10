SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek’ten emekliye zam için yeni açıklama! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika emekli zammı haberleri...Emekli maaşı zammı ile milyonlarca emeklinin geliri Ocak ayında yeniden artacak. Çalışanlar hariç olmak üzere tüm emeklilere 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi ödemesi kararlaştırıldı. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Şimşek, emekli ikramiyesi için bütçenin sonuna kadar zorlandığını ifade ederek emekliye zam için tarih verdi. Şimşek, "Emekliler bizim önceliğimiz olacak" dedi. Öte yandan emekli maaşı hesaplama tablosu belli oldu. En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...