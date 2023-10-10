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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek'ten emekliye zam için yeni açıklama! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 10.10.2023 12:27 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 12:40

SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek'ten emekliye zam için yeni açıklama! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika emekli zammı haberleri...Emekli maaşı zammı ile milyonlarca emeklinin geliri Ocak ayında yeniden artacak. Çalışanlar hariç olmak üzere tüm emeklilere 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi ödemesi kararlaştırıldı. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Şimşek, emekli ikramiyesi için bütçenin sonuna kadar zorlandığını ifade ederek emekliye zam için tarih verdi. Şimşek, "Emekliler bizim önceliğimiz olacak" dedi. Öte yandan emekli maaşı hesaplama tablosu belli oldu. En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek’ten emekliye zam için yeni açıklama! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika haberi...Emekli maaşı zammı Ocak ayında yeniden değerlendirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bütçe çalışmaları sonrası 100. yıla özel 5000 TL emekli ikramiyesi verilmesi kararını açıkladı. Başkan Erdoğan emekli maaşı zammı için de yıl başında yeniden değerlendirme yapılacağını vurguladı. Kabine Toplantısı sonrası A Haber ve A Para ortak yayınına katılan Bakan Şimşek emekliye zam için yeni açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek’ten emekliye zam için yeni açıklama! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

BAKAN ŞİMŞEK'TEN EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN YENİ AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 5000 TL emekli ikramiyesi kararı sonrası yeni açıklamada bulundu. Şimşek, "Bütçe imkanlarını sonuna kadar zorladık, bir ödeme kararlaştırdık, emeklilerimiz, memurumuz, işçimiz, bütün çalışanlarımız için sözümüz var enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.

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SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek’ten emekliye zam için yeni açıklama! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Bakan Mehmet Şimşek, "En düşük emekli maaşı Aralık 2022'de 3.500, bugün 7.500 TL, en düşük memur maaşı da yine manşet enflasyonun en az iki katı kadar arttı, reel olarak bizim büyümemizin çok ötesinde toplumun tüm kesimlerine reel olarak çok büyük artışlar verdik. Önümüzdeki dönemde emeklilerimizi tabii iki önceliklendireceğiz, ama enflasyonu tek haneye indireceksek gelirler politikamızın da buna uygun olması gerekiyor, öteki türlü bir sarmala giriyorsunuz, bu kısır döngüyü kırmamız lazım, bu kısırdöngüyü para politikasını rasyonelleştirerek, mali politikası ile yapacağız" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek’ten emekliye zam için yeni açıklama! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

KABİNE TOPLANTISI'NDA GÜNDEM EMEKLİ MAAŞLARI OLDU

Ekim ayının ilk Kabine Toplantısı ekonomi ağırlıklı gündemiyle toplandı. Kabine Toplantısı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı beraber yürüttüğü emekliye zam düzenlemesi hakkında sunum yaptı. Emekli maaşı zammı ve 100. yıla özel Cumhuriyet ikramiyesi görüşüldü. Bütçe çalışmaları doğrultusunda çalışanlar hariç olmak üzere 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi kararlaştırıldı. Müjdeyi Başkan Erdoğan açıkladı.

SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek’ten emekliye zam için yeni açıklama! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİLERİ RAHATLATACAK KARAR: 5.000 TL CUMHURİYET İKRAMİYESİ ÖDENECEK

Başkan Erdoğan Kabine'de emeklilerle ilgili bir müjdeli kararın alındığını da duyurdu. Buna göre Erdoğan, "Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık." dedi.

Düzenlemeden çalışan emekliler faydalanamayacak. Emekli ikramiyesinin bütçeye maliyeti ise 61 milyar TL oldu.

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