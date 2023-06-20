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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ SÜRÜYOR! Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri yatmaya başladı! Kim ne zaman ödeme alacak belli oldu!
Giriş Tarihi: 20.06.2023 08:51 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 08:51

EMEKLİ MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ SÜRÜYOR! Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri yatmaya başladı! Kim ne zaman ödeme alacak belli oldu!

SGK emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemelerinin başladığı duyurdu. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emekli vatandaşların aldığı bayram ikramiyeleri emekli maaşı ödeme günlerine göre gün gün vatandaşların hesaplarına yatmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme takvimi açıklandı. 2023 Kurban Bayramı öncesi ödemelerin tamamlanacağı açıklanırken ilk maaş ve bayram ikramiye ödemeleri 17 Haziran itibariyle başladı. 23 Haziran tarihine kadar ödemelerin biteceği açıklanırken vatandaşlar son gelişmeleri merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi yattı mı, ne kadar, kaç TL? İşte, 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre bayram ikramiyesi ödeme tarihleri!

EMEKLİ MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ SÜRÜYOR! Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri yatmaya başladı! Kim ne zaman ödeme alacak belli oldu!

Kurban Bayramı ikramiyesi sorgulanıyor. Beş gün boyunca süreceği açıklanan emekli bayram ikramiyeleri Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatmış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri hakkında son dakika açıklamaları geldi. Maaşlar ve ikramiye 17 Haziran itibariyle hesaplara yatmaya başladı. Peki, bu yıl emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, Kurban Bayramı ikramiye ödeme takvimi 2023!

EMEKLİ MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ SÜRÜYOR! Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri yatmaya başladı! Kim ne zaman ödeme alacak belli oldu!

EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ SSK ÖDEMELERİ

SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile emekli ikramiyesi 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında ödenecek. Buna göre,

Ödeme günü 17-18 olanlar: 17 Haziran
Ödeme günü 19-20 olanlar: 18 Haziran
Ödeme günü 21-22 olanlar: 19 Haziran
Ödeme günü 23-24 olanlar: 20 Haziran
Ödeme günü 25-26 olanlar: 21 Haziran tarihlerinde aylıklarını alacak.

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EMEKLİ MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ SÜRÜYOR! Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri yatmaya başladı! Kim ne zaman ödeme alacak belli oldu!

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da Haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyesi birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılacak.

EMEKLİ MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ SÜRÜYOR! Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri yatmaya başladı! Kim ne zaman ödeme alacak belli oldu!

EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Temmuz ayı aylık ödemeleri ile emekli ikramiyesi 23 Haziran tarihinde yatırılacak.

EMEKLİ MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ SÜRÜYOR! Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri yatmaya başladı! Kim ne zaman ödeme alacak belli oldu!
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