Giriş Tarihi: 20.06.2023 08:51
Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
08:51
EMEKLİ MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ SÜRÜYOR! Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri yatmaya başladı! Kim ne zaman ödeme alacak belli oldu!
SGK emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemelerinin başladığı duyurdu. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emekli vatandaşların aldığı bayram ikramiyeleri emekli maaşı ödeme günlerine göre gün gün vatandaşların hesaplarına yatmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme takvimi açıklandı. 2023 Kurban Bayramı öncesi ödemelerin tamamlanacağı açıklanırken ilk maaş ve bayram ikramiye ödemeleri 17 Haziran itibariyle başladı. 23 Haziran tarihine kadar ödemelerin biteceği açıklanırken vatandaşlar son gelişmeleri merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi yattı mı, ne kadar, kaç TL? İşte, 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre bayram ikramiyesi ödeme tarihleri!