EMEKLİ MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ SÜRÜYOR! Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri yatmaya başladı! Kim ne zaman ödeme alacak belli oldu!

Kurban Bayramı ikramiyesi sorgulanıyor. Beş gün boyunca süreceği açıklanan emekli bayram ikramiyeleri Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatmış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri hakkında son dakika açıklamaları geldi. Maaşlar ve ikramiye 17 Haziran itibariyle hesaplara yatmaya başladı. Peki, bu yıl emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, Kurban Bayramı ikramiye ödeme takvimi 2023!