Giriş Tarihi: 03.07.2023 12:51 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 13:25

EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 2 torba yasa geliyor! İşte enflasyon farkı ve ek zam ile 2023 Temmuz zammı hesapları

Son dakika haberi...Emekli ve memur Temmuz zammı için beklenen hafta geldi. Çarşamba günü TÜİK'in enflasyon rakamlarını duyurması sonrası emekli zammı ve memur maaş zammı refah payı hariç kesinleşecek. En düşük memur maaşı 22 bin TL'ye yükselecekken, yine en düşük emekli maaşı için de çalışmalar yapıldı. Taslak haline getirilen çalışma Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak. Emekliye zam ve memur maaşları için düzenlemenin 1. torba yasa teklifiyle bu hafta içinde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Ardından yeni emeklilik sistemini içeren 2. bir torba yasa Meclis'in gündemine girecek.