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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 2 torba yasa geliyor! İşte enflasyon farkı ve ek zam ile 2023 Temmuz zammı hesapları
Giriş Tarihi: 03.07.2023 12:51 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 13:25

EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 2 torba yasa geliyor! İşte enflasyon farkı ve ek zam ile 2023 Temmuz zammı hesapları

Son dakika haberi...Emekli ve memur Temmuz zammı için beklenen hafta geldi. Çarşamba günü TÜİK'in enflasyon rakamlarını duyurması sonrası emekli zammı ve memur maaş zammı refah payı hariç kesinleşecek. En düşük memur maaşı 22 bin TL'ye yükselecekken, yine en düşük emekli maaşı için de çalışmalar yapıldı. Taslak haline getirilen çalışma Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak. Emekliye zam ve memur maaşları için düzenlemenin 1. torba yasa teklifiyle bu hafta içinde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Ardından yeni emeklilik sistemini içeren 2. bir torba yasa Meclis'in gündemine girecek.

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EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 2 torba yasa geliyor! İşte enflasyon farkı ve ek zam ile 2023 Temmuz zammı hesapları

Son dakika haberleri...Emekli ve memur zammı için çalışmalar tamamlandı. Düzenlemenin son şekli Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Milyonların emekli maaşı ve memur maaşları yeniden belirlenerek gelirler artacak. Zam düzenlemeleri 1. torba yasa ile Meclis'e gelecek. 15 Temmuz öncesi emekli zammı ve memur maaş artışları için torba yasa teklifi yasalaşacak. Bu dönem enflasyon farkı yanında refah payı ve seyyanen artışlarla Temmuz zammı belirlenecek.

EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 2 torba yasa geliyor! İşte enflasyon farkı ve ek zam ile 2023 Temmuz zammı hesapları

EMEKLİ VE MEMURLAR DİKKAT! 1. TORBA YASADA NELER VAR?

1. torba yasanın en önemli içeriği emekli ve memur Temmuz zammı düzenlemeleri olacak. Yasa TÜİK'in 5 Temmuz saat 10:00'da Haziran ayı enflasyonunu açıklaması sonrası Meclis'e gelecek.

Emekli ve memur zam oranı belli oluyor! Memur ve emekliye zam oranı ne olacak? | Video

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EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 2 torba yasa geliyor! İşte enflasyon farkı ve ek zam ile 2023 Temmuz zammı hesapları

5 maddelik torba yasada;

  • En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması,
  • 6 aylık enflasyon rakamları sonrası emekli ve memura refah payları,
  • Emekliye kademeli zam düzenlemesi,
  • 500 TL'lik asgari ücret desteği,
  • En düşük emekli maaşının artırılması (2023 ara dönemin 7.500 TL'ye çıkarılmıştı. Son kararı Başkan Erdoğan verecek)
EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 2 torba yasa geliyor! İşte enflasyon farkı ve ek zam ile 2023 Temmuz zammı hesapları

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası Temmuz zammı çalışmalarına Mart ayında başladı. Burada eş güdümlü olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı da düzenlemelerin bütçe çalışmalarını gerçekleştirdi.

EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 2 torba yasa geliyor! İşte enflasyon farkı ve ek zam ile 2023 Temmuz zammı hesapları

Emekliye zam ve memur maaşı düzenlemesi için tarih belli oldu. Çarşamba günü 6 aylık enflasyon rakamları belli olacak. Bununla beraber SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurlar için refah payı hariç zam oranı kesinleşecek.

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