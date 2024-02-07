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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI HESAPLAMA 2024 || 7 Şubat Bağ-Kur Emekli zam farkları yattı mı? (Kalem kalem emekli maaşı zam farkları)
Giriş Tarihi: 07.02.2024 07:34 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 07:38

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI HESAPLAMA 2024 || 7 Şubat Bağ-Kur Emekli zam farkları yattı mı? (Kalem kalem emekli maaşı zam farkları)

SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına yapılan zam oranı, memur emeklilerinin zam oranına eşitlenerek yüzde 49,25 olmuştu. En düşük emekli maaşının 10 bin lira olması ve maaş farklarına yapılacak olan ilave zamla ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Bakan Işıkhan ödeme planını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklama ile Ocak ayı maaşlarını zamlı olarak alan emekliler gözlerini maaş farklarının ödeneceği o tarihe çevirdi. Peki, kim, ne kadar ek zamlı maaş farkı alacak? İşte kalem kalem maaş farkı ücretleri.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI HESAPLAMA 2024 || 7 Şubat Bağ-Kur Emekli zam farkları yattı mı? Kalem kalem emekli maaşı zam farkları

Milyonlarca emeklinin maaş zam oranı 6 aylık artış oranı ile yüzde 49,25 oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından geçerek Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile emekli maaş farkları ödenmesinde son adıma gelindi ve yüzde 11,68'lik ek zam farkının ne kadar olarak hesaplara yatırılacağı araştırılıyor. Pek, Emekliler ne kadar ek zamlı maaş farkı alacak?

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI HESAPLAMA 2024 || 7 Şubat Bağ-Kur Emekli zam farkları yattı mı? Kalem kalem emekli maaşı zam farkları

EMEKLİ ZAM FARKLARI YATTI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Ocak 2024 itibarıyla %49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. Ödemeler; SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek."

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EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI HESAPLAMA 2024 || 7 Şubat Bağ-Kur Emekli zam farkları yattı mı? Kalem kalem emekli maaşı zam farkları

ÖDEMELER NEREYE YAPILACAK?

6-7 Şubat tarihlerinde emekli maaşı zam farklarını alacak hak sahipleri fark ödemelerini gelir/aylık aldıkları banka ve PTT şubelerinden tahsil edebilecek.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI HESAPLAMA 2024 || 7 Şubat Bağ-Kur Emekli zam farkları yattı mı? Kalem kalem emekli maaşı zam farkları

NE KADAR ZAM FARKI YATACAK?

Emekliler ocak ayında yüzde 37,57'lik artışa göre maaş aldı. Ek zam sonrası 11,68 puanlık fark hesaplara yatırılacak.

İşte kalem kalem emekli maaşı zam farkları;

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI HESAPLAMA 2024 || 7 Şubat Bağ-Kur Emekli zam farkları yattı mı? Kalem kalem emekli maaşı zam farkları
  • Maaşı 10 bin TL olanlara 1215 TL maaş farkı yatırılacak.
  • 11 bin TL olanlara 1336 TL maaş farkı yatırılacak.
  • 12 bin TL olanlara 1458 TL maaş farkı yatırılacak.
  • 13 bin TL olanlara 1579 TL maaş farkı yatırılacak.
  • 14 bin TL olanlara 1701 TL maaş farkı yatırılacak.
  • 15 bin TL olanlara 1822 TL maaş farkı yatırılacak.

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