EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI HESAPLAMA 2024 || 7 Şubat Bağ-Kur Emekli zam farkları yattı mı? (Kalem kalem emekli maaşı zam farkları)

Giriş Tarihi: 07.02.2024 07:34 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 07:38

SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına yapılan zam oranı, memur emeklilerinin zam oranına eşitlenerek yüzde 49,25 olmuştu. En düşük emekli maaşının 10 bin lira olması ve maaş farklarına yapılacak olan ilave zamla ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Bakan Işıkhan ödeme planını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklama ile Ocak ayı maaşlarını zamlı olarak alan emekliler gözlerini maaş farklarının ödeneceği o tarihe çevirdi. Peki, kim, ne kadar ek zamlı maaş farkı alacak? İşte kalem kalem maaş farkı ücretleri.