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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023 TEMMUZ HESAPLAMA | 4 aylık enflasyona göre ortaya çıktı! SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman verilecek?
Giriş Tarihi: 18.05.2023 19:42 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 19:42

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023 TEMMUZ HESAPLAMA | 4 aylık enflasyona göre ortaya çıktı! SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman verilecek?

Son dakika emekli maaş haberleri gündemdeki yerini koruyor. Yılda iki kez zam alan memur ve emekliler temmuz zammı için son iki enflasyon verisini bekliyor. Emekli maaşı zammı 2023 temmuz oranı 4 aylık oranla hesaplandı. Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen refah payı ile birlikte yılsonu enflasyon beklentileri ilk tahminleri ortaya çıkardı. SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Konuya dair Bakan Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. İkinci zam dönemi öncesi en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL seviyesine ulaşması ardından beklentiler masada yerini aldı. İşte, emekli maaşı zammı hesaplama tablosu…

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023 TEMMUZ HESAPLAMA | 4 aylık enflasyona göre ortaya çıktı! SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman verilecek?

Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. 6 aylık enflasyon oranına göre belli olacak zam oranı için heyecan dorukta. Konuya dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar sürüyor. 2023 Temmuzda en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt arıyor. Bu oran başka kalemler üzerinde de etkili olacak. Enflasyonla kararlaştırılacak rakama refah payı da eklenecek. İşte, SSK Bağkur emekli zammı hesaplama tablosu…

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023 TEMMUZ HESAPLAMA | 4 aylık enflasyona göre ortaya çıktı! SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman verilecek?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET, MEMUR ve EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Rekor katılımın gerçekleştiği büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan çalışan, memur ve emekliye müjdeyi verdi:

Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız.

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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023 TEMMUZ HESAPLAMA | 4 aylık enflasyona göre ortaya çıktı! SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman verilecek?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE ARTACAK

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe müjde verdi.

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023 TEMMUZ HESAPLAMA | 4 aylık enflasyona göre ortaya çıktı! SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman verilecek?

Başkan Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023 TEMMUZ HESAPLAMA | 4 aylık enflasyona göre ortaya çıktı! SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman verilecek?

TALİMAT VERİLDİ!

Uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi.

Yapılacak düzenlemeler; çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.

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