Giriş Tarihi: 18.05.2023 19:42 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 19:42

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023 TEMMUZ HESAPLAMA | 4 aylık enflasyona göre ortaya çıktı! SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman verilecek?

Son dakika emekli maaş haberleri gündemdeki yerini koruyor. Yılda iki kez zam alan memur ve emekliler temmuz zammı için son iki enflasyon verisini bekliyor. Emekli maaşı zammı 2023 temmuz oranı 4 aylık oranla hesaplandı. Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen refah payı ile birlikte yılsonu enflasyon beklentileri ilk tahminleri ortaya çıkardı. SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Konuya dair Bakan Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. İkinci zam dönemi öncesi en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL seviyesine ulaşması ardından beklentiler masada yerini aldı. İşte, emekli maaşı zammı hesaplama tablosu…