Giriş Tarihi: 28.12.2023 06:00
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
03:55
EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Son enflasyon için geri sayım! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Emekli maaşları yılda 2 defa ve enflasyon rakamlarına göre yenileniyor. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olan emekli maaşı zam oranı için geri sayım başladı. Yeni yılda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı en düşük emekli maaşı ocak ayında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından belli olacak. Peki, emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar…