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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Son enflasyon için geri sayım! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 28.12.2023 06:00 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 03:55

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Son enflasyon için geri sayım! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaşları yılda 2 defa ve enflasyon rakamlarına göre yenileniyor. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olan emekli maaşı zam oranı için geri sayım başladı. Yeni yılda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı en düşük emekli maaşı ocak ayında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından belli olacak. Peki, emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar…

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Son enflasyon için geri sayım! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaş zammı 2024 için aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Ocak ayında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisinin heyecanla beklediği emekli maaş zammı netleşecek. Yeni ve zamlı emekli aylıkları 2024 yılının ilk 6 ayı için geçerli olacak. Peki, emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? 2024'te en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte, detaylar.

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Son enflasyon için geri sayım! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA GERİ SAYIM!

6 aylık enflasyon oranına göre uygulanan emekli zammı için çalışmalar son adımda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ortaklığında yürütülen çalışmalar ile refah payı için de hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

5 verinin netleştiği enflasyonda yılsonu beklentisi de belli oldu. Son enflasyona göre hesaplar çıkarıldı. İşte, emekli zammı tablosu ve son gelişmeler:

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EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Son enflasyon için geri sayım! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

CEVDET YILMAZ'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilerle ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

''Ödenen primle alınan ücret arasında denge olması gerekiyor. Sürdürülebilirlik açısından bu önemli. 3-4 çalışanın 1 emeklinin maaşını karşılaması gerekiyor. Ancak Türkiye'de durum böyle değil.

EYT, henüz bitmiş bir süreç değil. 2 milyon insan emekli oldu ama daha YEYT ile emekli olacak 3 milyon kişi var. Bu durum, sosyal güvenlik sistemi içinde ciddi baskı oluşturdu. Sosyal güvenlik sistemine her yıl 1 trilyon liraya yakın kaynağı transfer ediyoruz.

Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı.

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Son enflasyon için geri sayım! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Yılsonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım.''

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Son enflasyon için geri sayım! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

KASIM AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI!

TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon rakamlarının 6 ay birikmesiyle ortaya çıkan zam oranı için son veri bekleniyor. Kasım enflasyonuyla birlikte 5 veri tamamlanırken maaş tabloları da güncellendi.

Son olarak kasım ayı enflasyonu açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre enflasyon kasım ayında aylık bazda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda ise enflasyon yüzde 61,98 oldu.

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