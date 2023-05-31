Memur ve emekli maaş zammı son dakika 2023 Temmuz: Son enflasyona göre SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

En düşük emekli maaşı hesaplama tablosu gündemdeki yerini aldı. 6 aylık enflasyon farkı ile belli olacak zam oranı için 4 aylık veri netleşti. Yılsonu beklentisiyle de ilk tahminler masada yerini aldı. Başkan Erdoğan tarafından duyurulması beklenen oranda çalışmalar hız kazandı. Emekli maaşı zammı son dakika 2023 haberleri takip ediliyor. Temmuzda emekli maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman? İşte, son gelişmeler…