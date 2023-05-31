Memur ve emekli maaş zammı son dakika 2023 Temmuz: Son enflasyona göre SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaşı zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Temmuzda maaşlarında artış yaşayacak memur, emekli ve asgari ücretliler için heyecan dorukta. Seçim sonrası Başkan Erdoğan yönetimindeki Bakanlar Kurulunun belirlenmesi bekleniyor. SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Refah payı araştırmaları da başladı. Öte yandan bayram ikramiyesi alacak milyonlarca vatandaş temmuz zammı hesaplama işlemlerini sürdürüyor. İşte, emekli maaşı zammı son dakika 2023…