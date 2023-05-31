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Haberler Fotohaber Memur ve emekli maaş zammı son dakika 2023 Temmuz: Son enflasyona göre SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 31.05.2023 18:59 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 18:59

Memur ve emekli maaş zammı son dakika 2023 Temmuz: Son enflasyona göre SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaşı zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Temmuzda maaşlarında artış yaşayacak memur, emekli ve asgari ücretliler için heyecan dorukta. Seçim sonrası Başkan Erdoğan yönetimindeki Bakanlar Kurulunun belirlenmesi bekleniyor. SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Refah payı araştırmaları da başladı. Öte yandan bayram ikramiyesi alacak milyonlarca vatandaş temmuz zammı hesaplama işlemlerini sürdürüyor. İşte, emekli maaşı zammı son dakika 2023…

Memur ve emekli maaş zammı son dakika 2023 Temmuz: Son enflasyona göre SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

En düşük emekli maaşı hesaplama tablosu gündemdeki yerini aldı. 6 aylık enflasyon farkı ile belli olacak zam oranı için 4 aylık veri netleşti. Yılsonu beklentisiyle de ilk tahminler masada yerini aldı. Başkan Erdoğan tarafından duyurulması beklenen oranda çalışmalar hız kazandı. Emekli maaşı zammı son dakika 2023 haberleri takip ediliyor. Temmuzda emekli maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman? İşte, son gelişmeler…

Memur ve emekli maaş zammı son dakika 2023 Temmuz: Son enflasyona göre SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

BAKANLAR KURULU KABİNESİ TOPLANDI!

Başkan Erdoğan liderliğinde son kez bir araya gelecek mevcut Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanlığı Küllliyesi'nde toplandı. Güncel konuların ve görüşülmesi gereken kararların konuşulması bekleniyor.

Emekli, memur ve asgari ücretliyi etkileyecek temmuz zammı için yeni açıklamalar bekleniyor.

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Memur ve emekli maaş zammı son dakika 2023 Temmuz: Son enflasyona göre SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

ZAM DÖNEMİ ÖNCESİ EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL OLDU!

Temmuz zammı öncesi milyonlarca emekliyi sevindirecek açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti.

Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu.

Memur ve emekli maaş zammı son dakika 2023 Temmuz: Son enflasyona göre SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

ZAMLI MAAŞLAR VE İKRAMİYELER ÖDENDİ!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ile geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilerek yüyürlüğe kondu.

15 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi ve zamlı emekli maaşlarını aldı.

Memur ve emekli maaş zammı son dakika 2023 Temmuz: Son enflasyona göre SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Rekor katılımın gerçekleştiği büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan çalışan, memur ve emekliye müjdeyi verdi:

Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız.

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