Giriş Tarihi: 14.06.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 09:59

Emekli maaşı zammı temmuz 2023 son dakika: Son enflasyon bekleniyor! SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaşı zammı ne kadar olacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan ve yeni Kabine Bakanlar Kurulu ekonomi gündeminde odaklanmış durumda. 6 aylık enflasyonun etkili olacağı memur ve emeklinin zam oranı son enflasyona göre hesaplandı. SSK ve Bağkur emekli zammı ne olacak, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Refah payı ile artış yaşayacak rakamlarda şu an en düşük maaş 7 bin 500 TL seviyesinde bulunuyor. Maaşın yanı sıra Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi artacak mı sorusu da merak konusu. İşte, emekli zammı temmuz 2023 son dakika haberleri…