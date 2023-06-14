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Haberler Fotohaber Emekli maaşı zammı temmuz 2023 son dakika: Son enflasyon bekleniyor! SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.06.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 09:59

Emekli maaşı zammı temmuz 2023 son dakika: Son enflasyon bekleniyor! SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaşı zammı ne kadar olacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan ve yeni Kabine Bakanlar Kurulu ekonomi gündeminde odaklanmış durumda. 6 aylık enflasyonun etkili olacağı memur ve emeklinin zam oranı son enflasyona göre hesaplandı. SSK ve Bağkur emekli zammı ne olacak, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Refah payı ile artış yaşayacak rakamlarda şu an en düşük maaş 7 bin 500 TL seviyesinde bulunuyor. Maaşın yanı sıra Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi artacak mı sorusu da merak konusu. İşte, emekli zammı temmuz 2023 son dakika haberleri…

Emekli maaşı zammı temmuz 2023 son dakika: Son enflasyon bekleniyor! SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaş zammı hesaplama işlemleri başladı. Yılda iki kez zam alan memur ve emekliler yeni zamma odaklandı. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Başkan Erdoğan'ın talimatı ile çalışmalara hızla başladı. Emekli zammı temmuz 2023 son dakika haberleri gündemde yer alamaya devam ediyor. Temmuz maaş zammı EYT'liler tarafından da araştırılıyor. Peki, 4A SSK, 4B Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, son durum…

Emekli maaşı zammı temmuz 2023 son dakika: Son enflasyon bekleniyor! SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

YENİ KABİNE BUGÜN İKİNCİ KEZ TOPLANIYOR!

Yeni Kabine 14 Haziran Çarşamba günü ikinci kez bir araya geliyor. Kabinenin en önemli konusunun emekliye, memure ve asgari ücretliye zam konusu olduğu konuşulanlar arasında.

Öte yandan vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, refah payı gibi çalışmalar da görüşülmesi beklenenler arasında yer alıyor.

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Emekli maaşı zammı temmuz 2023 son dakika: Son enflasyon bekleniyor! SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL OLDU!

Geçtiğimiz aylarda yılda iki kez zam alan milyonlarca emekliye zam dönemi öncesinde müjdeli haber gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak zammı ile 5 bin 500 TL'yi bulan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarıldığını açıklamıştı. Zamlı maaşlar hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

Emekli maaşı zammı temmuz 2023 son dakika: Son enflasyon bekleniyor! SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

MAAŞLAR TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE BELLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklamada çalışan, memur ve emekliye müjdeyi şu sözlerle vermişti:

''Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız.''

Emekli maaşı zammı temmuz 2023 son dakika: Son enflasyon bekleniyor! SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

ÇALIŞMALAR 2 BAKANLIK BÜNYESİNDE SÜRÜYOR

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

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