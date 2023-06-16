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Haberler Fotohaber Emekli maaşları ödeme tarihleri açıklandı! 4A, 4B, 4C SSK Bağkur 2023 Emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı?
Giriş Tarihi: 16.06.2023 18:47 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 18:49

Emekli maaşları ödeme tarihleri açıklandı! 4A, 4B, 4C SSK Bağkur 2023 Emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı?

Kurban Bayramı yaklaşırken gözler maaşların yatacağı tarihe çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyesi için ödeme takvimini yayımladı. Bu kapsamda milyonlarca emeklinin merakla araştırdığı "SSK Bağkur 2023 Emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. 16 milyonu aşkın vatandaş aynı zamanda bu ay bayram ikramiyelerini de alacak. Peki, SSK Bağkur 2023 Emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı? İşte ödeme tarihleri ve detaylar.

Emekli maaşları ödeme tarihleri açıklandı! 4A, 4B, 4C SSK Bağkur 2023 Emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı?

Bakanlık gün gün SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı için maaşların erken ödeme takvimini duyurdu. Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı öncesi maaşlarını alacak. Bu kapsamda ise "4A, 4B, 4C SSK Bağkur 2023 Emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Buna göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara sırasıyla yatırılacağını duyurdu.

Emekli maaşları ödeme tarihleri açıklandı! 4A, 4B, 4C SSK Bağkur 2023 Emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı?

EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu.

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Emekli maaşları ödeme tarihleri açıklandı! 4A, 4B, 4C SSK Bağkur 2023 Emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı?

4A, 4B, 4C SSK BAĞKUR 2023 EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK, YATTI MI?

Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı 2. Kabine Toplantısı sonrası şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1,4 milyon kardeşimizi Kurban Bayramı'ndan önce sevindiriyoruz."
Başkan Erdoğan geçen haftaki kabine toplantısı sonrasında da emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için erken ödeme yapılacağını açıklamıştı.
Emekli maaşları ödeme tarihleri açıklandı! 4A, 4B, 4C SSK Bağkur 2023 Emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı?

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANDI

Başkan Erdoğan emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi için erken ödeme müjdesini geçtiğimiz kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla vermişti.

Bayram ikramiyesi için ödeme takvimi açıklandı.

Emekli maaşları ödeme tarihleri açıklandı! 4A, 4B, 4C SSK Bağkur 2023 Emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı?

SSK ÖDEMELERİ

SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında ödenecek. Buna göre,

  • Ödeme günü 17-18 olanlar: 17 Haziran
  • Ödeme günü 19-20 olanlar: 18 Haziran
  • Ödeme günü 21-22 olanlar: 19 Haziran
  • Ödeme günü 23-24 olanlar: 20 Haziran
  • Ödeme günü 25-26 olanlar: 21 Haziran

tarihlerinde aylıklarını alacak.

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