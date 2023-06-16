Giriş Tarihi: 16.06.2023 18:47 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 18:49

Emekli maaşları ödeme tarihleri açıklandı! 4A, 4B, 4C SSK Bağkur 2023 Emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı?

Kurban Bayramı yaklaşırken gözler maaşların yatacağı tarihe çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyesi için ödeme takvimini yayımladı. Bu kapsamda milyonlarca emeklinin merakla araştırdığı "SSK Bağkur 2023 Emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. 16 milyonu aşkın vatandaş aynı zamanda bu ay bayram ikramiyelerini de alacak. Peki, SSK Bağkur 2023 Emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı? İşte ödeme tarihleri ve detaylar.