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Haberler Fotohaber Emekli maaşları ödeme tarihleri belli oldu: 2023 Tahsis numarasına göre 4A, 4B, 4C SSK Bağkur 2023 emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı?
Giriş Tarihi: 19.06.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 09:39

Emekli maaşları ödeme tarihleri belli oldu: 2023 Tahsis numarasına göre 4A, 4B, 4C SSK Bağkur 2023 emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı için maaşların erken ödeme takvimi bakanlık tarafından tahsis numaralarına göre duyuruldu. Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı öncesi maaşlarını alacak. Buna göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara sırasıyla yatırılacağını açıklamıştı. Bu kapsamda ise "4A, 4B, 4C SSK Bağkur 2023 Emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte o tarihler ve detaylar.

Emekli maaşları ödeme tarihleri belli oldu: 2023 Tahsis numarasına göre 4A, 4B, 4C SSK Bağkur 2023 emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyesi için ödeme takvimini duyurdu. Kurban Bayramı yaklaşırken binlerce vatandaş şimdi ödemelerini hesaplarında göreceği o tarih için bekleyişe geçti. Bu kapsamda milyonlarca emeklinin merakla araştırdığı "4A, 4B, 4C SSK Bağkur 2023 Emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. 16 milyonu aşkın vatandaş aynı zamanda bu ay bayram ikramiyelerini de alacak. İşte SSK Bağkur 2023 Emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı? İşte tahsis numaralarına göre ödeme tarihleri ve detaylar.

Emekli maaşları ödeme tarihleri belli oldu: 2023 Tahsis numarasına göre 4A, 4B, 4C SSK Bağkur 2023 emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MÜJDE: BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK!

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerin Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerini ve maaşlarını alacağını aktardı:

"Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. "

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Emekli maaşları ödeme tarihleri belli oldu: 2023 Tahsis numarasına göre 4A, 4B, 4C SSK Bağkur 2023 emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı?

HAZİRAN 2023 EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran`da ödenecek. 14,4 milyon emekliye toplam 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.

İşte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ödeme takvimi:

Emekli maaşları ödeme tarihleri belli oldu: 2023 Tahsis numarasına göre 4A, 4B, 4C SSK Bağkur 2023 emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı?

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ

SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile emekli ikramiyesi 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında ödenecek. Buna göre,

Ödeme günü 17-18 olanlar: 17 Haziran
Ödeme günü 19-20 olanlar: 18 Haziran
Ödeme günü 21-22 olanlar: 19 Haziran
Ödeme günü 23-24 olanlar: 20 Haziran
Ödeme günü 25-26 olanlar: 21 Haziran tarihlerinde aylıklarını alacak.

Emekli maaşları ödeme tarihleri belli oldu: 2023 Tahsis numarasına göre 4A, 4B, 4C SSK Bağkur 2023 emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı?

MAAŞLAR TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE BELLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklamada çalışan, memur ve emekliye müjdeyi şu sözlerle vermişti:

''Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız.''

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