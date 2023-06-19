Giriş Tarihi: 19.06.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 09:39

Emekli maaşları ödeme tarihleri belli oldu: 2023 Tahsis numarasına göre 4A, 4B, 4C SSK Bağkur 2023 emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı için maaşların erken ödeme takvimi bakanlık tarafından tahsis numaralarına göre duyuruldu. Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı öncesi maaşlarını alacak. Buna göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara sırasıyla yatırılacağını açıklamıştı. Bu kapsamda ise "4A, 4B, 4C SSK Bağkur 2023 Emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte o tarihler ve detaylar.