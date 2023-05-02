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Haberler Fotohaber Emekli memur zammı için flaş müjde! Temmuz'da hem refah payı hem ara zam: 2023 Emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam gelecek mi
Giriş Tarihi: 02.05.2023 06:47 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 06:49

Emekli memur zammı için flaş müjde! Temmuz'da hem refah payı hem ara zam: 2023 Emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam gelecek mi

Emekliye ve memura ek zam konusu gündemde. Son olarak en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkmasıyla beraber bu kez de refah payı gündeme gelmişti. Son açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla emekliye ve memura zam düzenlemesi ile milyonları sevindirecek haberi vereceklerini ifade etti. Bu kapsamda ise "2023 Emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam gelecek mi?" soruları yanıt arıyor. İşte emekli ve memur Temmuz zammı ile ilgili tüm gelişmeler ve detaylar.

Emekli memur zammı için flaş müjde! Temmuz’da hem refah payı hem ara zam: 2023 Emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam gelecek mi

Emekliye memura yeni zam kapıda! Milyonları ilgilendiren konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hem 7500 TL üstü maaş alan emeklilere hem de memurlara refah payı adı altında bir artış daha gelecek. Müjde elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Vatandaşlar yeni maaşlarının ne kadar olabileceğine ilişkin senaryoları bir bir araştırırken tüm açıklama ve gelişmeleri bu başlık altında derledik. Peki, emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte emekli memur Temmuz zammı konusunda gelişmeler…

Emekli memur zammı için flaş müjde! Temmuz’da hem refah payı hem ara zam: 2023 Emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam gelecek mi

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM MÜJDESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, emekli ve memur için 2 Bakanlığı talimat verdiğini ifade etti. Emekli ve memur maaşları için enflasyonun üzerinde artışlarla alım gücü artırılacak.

Başkan Erdoğan, 7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarına yönelik iyleştirme çalışması yapıldığını açıkladı. Erdoğan temmuz ayını işaret ederek, memura zammın yanı sıra refah payı da verileceğini söyledi.

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Emekli memur zammı için flaş müjde! Temmuz’da hem refah payı hem ara zam: 2023 Emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam gelecek mi

Başkan Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek bir güzel haberi inşallah milletimizle paylaşacağız.

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."

Emekli memur zammı için flaş müjde! Temmuz’da hem refah payı hem ara zam: 2023 Emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam gelecek mi

TÜRKİYE SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINI GÜÇLENDİRİYOR

Yeni dönemde sosyal devlet anlayışının daha da güçlendirilmesi talimatını veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun sabit gelirliler üzerindeki tahribatının ortadan kaldırılması düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesini istedi. İlk düzenlemeler en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için oldu.

Emekli memur zammı için flaş müjde! Temmuz’da hem refah payı hem ara zam: 2023 Emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam gelecek mi

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2023'TE YÜZDE 114 ARTTI

Ocak öncesi 3.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, yıl başında 5.500 TL'ye ardından geçtiğimiz günlerde yapılan düzeltmeyle 7.500 TL'ye yükseldi. En düşük emekli maaşındaki artış enflasyon rakamlarının çok üzerinde yüzde 114'ü aşmış oldu. Bunun yanında AK Parti döneminde uygulamaya konulan emekli ikramiyesi yüzde 82 artışla 2.000 TL olarak belirlendi ve 15 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödemesini aldı.

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