Giriş Tarihi: 02.05.2023 06:47 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 06:49

Emekli memur zammı için flaş müjde! Temmuz'da hem refah payı hem ara zam: 2023 Emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam gelecek mi

Emekliye ve memura ek zam konusu gündemde. Son olarak en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkmasıyla beraber bu kez de refah payı gündeme gelmişti. Son açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla emekliye ve memura zam düzenlemesi ile milyonları sevindirecek haberi vereceklerini ifade etti. Bu kapsamda ise "2023 Emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam gelecek mi?" soruları yanıt arıyor. İşte emekli ve memur Temmuz zammı ile ilgili tüm gelişmeler ve detaylar.