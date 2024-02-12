Giriş Tarihi: 12.02.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
12:28
Emekli promosyon kampanyaları 2024 Şubat ayı ile değişti! İşte en yüksek banka promosyonu...
Emekli promosyon kampanyaları Şubat ayına girilmesiyle güncellendi. Bankalar müşteri kazanmak adına promosyon rakamlarını tek tek yeniledi. Emekliler, ek gelir sağlayacak olan banka promosyonlarını yakın takibe aldı. 15 bin liraya varan emekli promosyon tutarları ise dikkat çekti. En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank, Akbank, Garanti, İş Bankası dahil banka promosyonu tutarları...