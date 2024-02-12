Emekli promosyon kampanyaları 2024 Şubat ayı ile değişti! İşte en yüksek banka promosyonu...

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GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL'ye varan hoş geldin paketi bulunuyor.

Mobil'den müşteri olunup maaşını taşıyanlara ek 1.500 TL bonus ile toplamda 10.000 TL'ye varan fırsat mevcut.

Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL, 10.000 TL ve üstünde olan emeklilere ise 7.500 TL tutarında nakit emekli promosyon avantajı sunuluyor.

Banka, emekli promosyon avantajından 1 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden tm emeklilerin bundan faydalanabileceğini belirtiyor.