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Haberler Fotohaber Emekli promosyon kampanyaları 2024 Şubat ayı ile değişti! İşte en yüksek banka promosyonu...
Giriş Tarihi: 12.02.2024 12:28 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 12:28

Emekli promosyon kampanyaları 2024 Şubat ayı ile değişti! İşte en yüksek banka promosyonu...

Emekli promosyon kampanyaları Şubat ayına girilmesiyle güncellendi. Bankalar müşteri kazanmak adına promosyon rakamlarını tek tek yeniledi. Emekliler, ek gelir sağlayacak olan banka promosyonlarını yakın takibe aldı. 15 bin liraya varan emekli promosyon tutarları ise dikkat çekti. En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank, Akbank, Garanti, İş Bankası dahil banka promosyonu tutarları...

Emekli promosyon kampanyaları 2024 Şubat ayı ile değişti! İşte en yüksek banka promosyonu...

Emekliye ek zam sonrası bankalar emekli promosyon rakamlarını yeniledi. Emekliler ise 'En yüksek banka promosyonu' için arayışa girdi. Banka promosyonları güncellenen rakamları 15 bin TL'ye dayanıyor. İşte banka banka emekli promosyon rakamları...

Emekli promosyon kampanyaları 2024 Şubat ayı ile değişti! İşte en yüksek banka promosyonu...

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNCELLENDİ

SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 49,25 oranına yükseltilerek memur emeklisi zam oranı ile eşitlendi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Emekli maaş farkları hesaplara yattı. Emekliye ek gelir fırsatı sunan banka promosyonları ise yenilendi.

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Emekli promosyon kampanyaları 2024 Şubat ayı ile değişti! İşte en yüksek banka promosyonu...

İŞTE ASGARİ EMEKLİ PROMOSYONU TUTARLARI...

Maaşlara göre belirlenen banka promosyonları,

• Emekli aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000 TL
• 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500 TL
• 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500 TL
• 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 TL

asgari olarak belirlenmişti.

Emekli promosyon kampanyaları 2024 Şubat ayı ile değişti! İşte en yüksek banka promosyonu...

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Emekli aylığı bağlanan herkes bir banka seçerek emekli promosyon kampanyalarından faydalanabilir. Eski ve yeni farketmeksizin tüm emeklilerin hakkı var.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDAN FAYDALANMAK İÇİN NELER GEREKİYOR?

Emeklinin banka promosyonu alabilmesi için seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Ancak bankalar bu tür ürünler karşılığında yüksek promosyon teklif edebiliyor.

Emekli promosyon kampanyaları 2024 Şubat ayı ile değişti! İşte en yüksek banka promosyonu...

İŞTE EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR...

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL'ye varan hoş geldin paketi bulunuyor.

Mobil'den müşteri olunup maaşını taşıyanlara ek 1.500 TL bonus ile toplamda 10.000 TL'ye varan fırsat mevcut.

Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL, 10.000 TL ve üstünde olan emeklilere ise 7.500 TL tutarında nakit emekli promosyon avantajı sunuluyor.

Banka, emekli promosyon avantajından 1 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden tm emeklilerin bundan faydalanabileceğini belirtiyor.

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