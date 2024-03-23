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Haberler Fotohaber Emekli promosyon kampanyaları yenileniyor! Yüzde 166 artış: Tarih belli oldu
Giriş Tarihi: 23.03.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 11:56

Emekli promosyon kampanyaları yenileniyor! Yüzde 166 artış: Tarih belli oldu

Emekli promosyon miktarı Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ta yüzde 166'nın üzerinde yükseldi. Başkan Erdoğan'ın kamu bankalarının emekli promosyon tutarlarının arttırılacağını duyurmasının ardından emekliler diğer bankalarda da bir değişiklik olup olmayacağını merak ediyor. Pazartesi günü emekli promosyon güncelleme başvurularının alınmaya başlayacağını belirten Bakan Işıkhan, tutarların 28 Mart itibariyle hesaplara yatırılacağını aktardı. Peki banka promosyonları ne kadar? En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? İşte detaylar...

Emekli promosyon kampanyaları yenileniyor! Yüzde 166 artış: Tarih belli oldu

Kamu bankalarında emekli promosyon tutarları yenileniyor. Ay ay güncellenen emekli promosyonları kamu bankalarında yüzde 166'nın üzerinde yükseldi. Öte yandan Bakan Işıkhan banka promosyonu ödemelerinin tarihini de duyurdu.

Emekli promosyon kampanyaları yenileniyor! Yüzde 166 artış: Tarih belli oldu

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ PROMOSYON MÜJDESİ

Emekliye ek gelir olan banka promosyonları için yeni bir açıklama geldi. Kamu bankalarında promosyon alt sınırı yüzde 166'nın üzerinde artışla 3000 TL'den 8000 TL'ye, üst sınırı ise 5000 TL'den 12000 TL'ye yükseldi. Başkan Erdoğan, "Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum" dedi.

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Emekli promosyon kampanyaları yenileniyor! Yüzde 166 artış: Tarih belli oldu

BAKAN IŞIKHAN BANKA PROMOSYONLARI İÇİN TARİHİ VERDİ

Emekli promosyon ödemelerinde yapılacak güncellemeye ilişkin bir açıklama da Bakan Işıkhan'dan geldi. Kamu bankalarında emekli promosyon ödemelerinin yaklaşık 2 kat yükseldiğini ifade eden Işıkhan, "Kamu bankalarımız pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacaklar. 28 Mart itibarıyla da inşallah süreci tamamlanan emeklilerimizin promosyonları da hesaplarına yatmış olacak. Diğer bankalarla da promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu gelişmeleri takip ediyoruz, belirlendiğinde ve sonuca vardığında emeklilerimizle paylaşacağız" diye konuştu.

Öte yandan Temmuz zammı öncesi toplamda 6000 TL bayram ikramiyesi alacak emekliler banka promosyonu ile çifte gelir elde etmiş olacak.

Emekli promosyon kampanyaları yenileniyor! Yüzde 166 artış: Tarih belli oldu

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

Emekli maaşı bağlanan herkes herhangi bir banka seçerek emekli promosyon alma imkanından faydalanabiliyor. Eski ve yeni farketmeksizin tüm emekli vatandaşların hakkı var.

Emekli promosyon kampanyaları yenileniyor! Yüzde 166 artış: Tarih belli oldu

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDAN FAYDALANMAK İÇİN NELER GEREKİYOR?

Emeklinin banka promosyonu alabilmesi için seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Ancak bankalar bu tür ürünler karşılığında yüksek promosyon teklif edebiliyor.

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