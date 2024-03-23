Giriş Tarihi: 23.03.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
11:56
Emekli promosyon kampanyaları yenileniyor! Yüzde 166 artış: Tarih belli oldu
Emekli promosyon miktarı Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ta yüzde 166'nın üzerinde yükseldi. Başkan Erdoğan'ın kamu bankalarının emekli promosyon tutarlarının arttırılacağını duyurmasının ardından emekliler diğer bankalarda da bir değişiklik olup olmayacağını merak ediyor. Pazartesi günü emekli promosyon güncelleme başvurularının alınmaya başlayacağını belirten Bakan Işıkhan, tutarların 28 Mart itibariyle hesaplara yatırılacağını aktardı. Peki banka promosyonları ne kadar? En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? İşte detaylar...