Emekli promosyon kampanyaları yenileniyor! Yüzde 166 artış: Tarih belli oldu

BAKAN IŞIKHAN BANKA PROMOSYONLARI İÇİN TARİHİ VERDİ

Emekli promosyon ödemelerinde yapılacak güncellemeye ilişkin bir açıklama da Bakan Işıkhan'dan geldi. Kamu bankalarında emekli promosyon ödemelerinin yaklaşık 2 kat yükseldiğini ifade eden Işıkhan, "Kamu bankalarımız pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacaklar. 28 Mart itibarıyla da inşallah süreci tamamlanan emeklilerimizin promosyonları da hesaplarına yatmış olacak. Diğer bankalarla da promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu gelişmeleri takip ediyoruz, belirlendiğinde ve sonuca vardığında emeklilerimizle paylaşacağız" diye konuştu.

Öte yandan Temmuz zammı öncesi toplamda 6000 TL bayram ikramiyesi alacak emekliler banka promosyonu ile çifte gelir elde etmiş olacak.