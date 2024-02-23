Emekli promosyon tutarları yenilendi! Banka promosyonu 15.000 TL’ye varıyor: Uzmanlar banka seçerken uyardı

UZMANLAR BANKA SEÇERKEN UYARDI!

Uzman isimler, emeklileri banka seçimi yaparken uyarılarda bulundu.

Uzmanlar, "Yüzde 49,25'lik oran yani emekli maaşlarına yapılan bu zam emekli maaş promosyonuna yansımadı. Çünkü emekli sayısının artışıyla beraber bankalar bu zam oranını promosyonlarına yansıtmadılar. Devlet bankalarımız emeklimize 5 bin liraya varan promosyonlar veriyor. Bazı özel bankalar da 7 bin 500'den başlıyor, 8 bin 500 hoş geldin promosyonları, 10 bin hoşgeldin promosyonu veren bankalar var.

10 bin liralık bir promosyon, o ilave 5 bin liralar kredi kartı kullanımı, ek hesap kullanımı, kredi kullanımı gibi şartnamelerle emeklimize verilen taahhüt edilen rakamlar olacak 15 bin lira için giderken. Bankaların bu zorunlu ürünlerini kullanmak zorunda kalacaklar. O yüzden bu promosyonlarla ilgili imza atarken bu detaylara dikkat etsinler." ifadelerine yer vererek emeklileri uyardı.