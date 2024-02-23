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Haberler Fotohaber Emekli promosyon tutarları yenilendi! Banka promosyonu 15.000 TL'ye varıyor: Uzmanlar banka seçerken uyardı
Giriş Tarihi: 23.02.2024 12:31 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 12:42

Emekli promosyon tutarları yenilendi! Banka promosyonu 15.000 TL'ye varıyor: Uzmanlar banka seçerken uyardı

Emekli promosyon tutarları bankalar tarafından tek tek yenileniyor. 15.000 TL'ye varan banka promosyonları ise dikkat çekiyor. Banka promosyonu tutarları emeklilere ek gelir fırsatı sunuyor. Peki banka seçerken neye dikkat edilmeli? Uzmanlar vatandaşları banka seçerken uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

Emekli promosyon tutarları yenilendi! Banka promosyonu 15.000 TL’ye varıyor: Uzmanlar banka seçerken uyardı

Bankalar müşteri kazanabilmek adına emekli promosyon rakamlarını tek tek güncelliyor. Yeniden belirlenen banka promosyonları 15 bin TL'ye kadar varıyor. Uzmanlar ise banka seçerken uyarılarda bulundu. Peki hangi banka en yüksek promosyon veriyor? İşte detaylar...

Emekli promosyon tutarları yenilendi! Banka promosyonu 15.000 TL’ye varıyor: Uzmanlar banka seçerken uyardı

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI TEK TEK YENİLENİYOR

SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 49,25 oranına yükseltilerek memur emeklisi zam oranı ile eşitlendi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Emekli maaş farkları hesaplara yattı. Bayram ikramiyesi 2024 yılına özel yüzde 50 zam ile 3000 TL olarak hesaplara yatıcak. Emekliler 2024 yılında temmuz zammı öncesi toplam 6 bin TL ikramiye ödemesi alacak. Emekliye ek gelir fırsatı sunan banka promosyonları ise yenilendi.

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Emekli promosyon tutarları yenilendi! Banka promosyonu 15.000 TL’ye varıyor: Uzmanlar banka seçerken uyardı

İŞTE ASGARİ EMEKLİ PROMOSYONU MİKTARLARI

Maaşlara göre belirlenen banka promosyonları,

  • Emekli aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000 TL
  • 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500 TL
  • 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500 TL
  • 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 TL

asgari olarak belirlenmişti.

Emekli promosyon tutarları yenilendi! Banka promosyonu 15.000 TL’ye varıyor: Uzmanlar banka seçerken uyardı

UZMANLAR BANKA SEÇERKEN UYARDI!

Uzman isimler, emeklileri banka seçimi yaparken uyarılarda bulundu.

Uzmanlar, "Yüzde 49,25'lik oran yani emekli maaşlarına yapılan bu zam emekli maaş promosyonuna yansımadı. Çünkü emekli sayısının artışıyla beraber bankalar bu zam oranını promosyonlarına yansıtmadılar. Devlet bankalarımız emeklimize 5 bin liraya varan promosyonlar veriyor. Bazı özel bankalar da 7 bin 500'den başlıyor, 8 bin 500 hoş geldin promosyonları, 10 bin hoşgeldin promosyonu veren bankalar var.

10 bin liralık bir promosyon, o ilave 5 bin liralar kredi kartı kullanımı, ek hesap kullanımı, kredi kullanımı gibi şartnamelerle emeklimize verilen taahhüt edilen rakamlar olacak 15 bin lira için giderken. Bankaların bu zorunlu ürünlerini kullanmak zorunda kalacaklar. O yüzden bu promosyonlarla ilgili imza atarken bu detaylara dikkat etsinler." ifadelerine yer vererek emeklileri uyardı.

Emekli promosyon tutarları yenilendi! Banka promosyonu 15.000 TL’ye varıyor: Uzmanlar banka seçerken uyardı

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Emekli aylığı bağlanan herkes bir banka seçerek emekli promosyon kampanyalarından faydalanabilir. Eski ve yeni farketmeksizin tüm emeklilerin hakkı var.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDAN FAYDALANMAK İÇİN NELER GEREKİYOR?

Emeklinin banka promosyonu alabilmesi için seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Ancak bankalar bu tür ürünler karşılığında yüksek promosyon teklif edebiliyor.

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