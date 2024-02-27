Giriş Tarihi: 27.02.2024 22:32
Emekli promosyonu 15 bin TL'ye varıyor! İşte bankaların 2024 Şubat ayı emekli promosyon kampanyaları
Banka promosyonlarında son günler! Emekli maaşı taşıma işlemleriyle bankaların fırsatlarını değerlendiren hak sahipleri, Şubat ayı emekli promosyon kampanyaları arasından en yüksek olanları değerlendiriyor. 15 bin TL'ye varan promosyon ödemeleri gündemde. SSK ve Bağkur emeklisi işlemlerini gerçekleştiriyor. İşte, Ziraat, Akbank, Garanti, Denizbank, ING, Yapı Kredi, Vakıfbank, Türkiye Finans ve tüm bankalarda Şubat ayı emekli promosyonu tablosu...