Giriş Tarihi: 12.03.2024 08:14
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
08:14
EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA: Ziraat, Akbank, Garanti... yenilendi! En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?
Banka banka emekli promosyon rakamlarını güncelledi. Daha fazla müşteri kazanabilmek için emekli promosyon rakamlarını yenileyen bankalar sayesinde en yüksek tutar 15 bin TL'ye ulaştı. Maaş bankalarını taşımak isteyen emekliler, "Emekli banka promosyonu ne kadar, en yüksek emekli promosyonu hangi bankada" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank, Akbank, Garanti, İş Bankası dahil 11 bankada emekli maaşı için banka promosyonu ne kadar oldu? İşte detaylar...