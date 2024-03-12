EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA: Ziraat, Akbank, Garanti... yenilendi! En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?

Yeni yılda emekli maaşı için zam oranı yüzde 49,25 olurken, en düşük emekli maaşı da 10 bin TL olmuştu. Bayram ikramiyeleri de yüzde 50 artarak 3 bin TL oldu. Böylece emekliler 2024'te toplam 6 bin TL bayram ikramiyesi alacak. Emekli promosyon kampanyaları da Mart 2024 dönemi için yenilendi. 15.000 TL'yi bulan promosyon fırsatının ardından maaş bankalarını değiştirmek isteyen emekliler arayışa başladı. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi oldu? Hangi banka kaç TL promosyon veriyor? İşte banka banka tutarlar...