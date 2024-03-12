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Haberler Fotohaber EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA: Ziraat, Akbank, Garanti... yenilendi! En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?
Giriş Tarihi: 12.03.2024 08:14 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 08:14

EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA: Ziraat, Akbank, Garanti... yenilendi! En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?

Banka banka emekli promosyon rakamlarını güncelledi. Daha fazla müşteri kazanabilmek için emekli promosyon rakamlarını yenileyen bankalar sayesinde en yüksek tutar 15 bin TL'ye ulaştı. Maaş bankalarını taşımak isteyen emekliler, "Emekli banka promosyonu ne kadar, en yüksek emekli promosyonu hangi bankada" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank, Akbank, Garanti, İş Bankası dahil 11 bankada emekli maaşı için banka promosyonu ne kadar oldu? İşte detaylar...

EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA: Ziraat, Akbank, Garanti... yenilendi! En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?

Yeni yılda emekli maaşı için zam oranı yüzde 49,25 olurken, en düşük emekli maaşı da 10 bin TL olmuştu. Bayram ikramiyeleri de yüzde 50 artarak 3 bin TL oldu. Böylece emekliler 2024'te toplam 6 bin TL bayram ikramiyesi alacak. Emekli promosyon kampanyaları da Mart 2024 dönemi için yenilendi. 15.000 TL'yi bulan promosyon fırsatının ardından maaş bankalarını değiştirmek isteyen emekliler arayışa başladı. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi oldu? Hangi banka kaç TL promosyon veriyor? İşte banka banka tutarlar...

EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA: Ziraat, Akbank, Garanti... yenilendi! En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Emekli aylığı bağlanan herkes bir banka seçerek emekli promosyon kampanyalarından faydalanabilir. Eski ve yeni fark etmeksizin tüm emeklilerin promosyon için hakkı var.Emeklinin banka promosyonu alabilmesi için seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Ancak bankalar bu tür ürünler karşılığında yüksek promosyon teklif edebiliyor.

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EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA: Ziraat, Akbank, Garanti... yenilendi! En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emekliler emekli maaşlarını istedikleri bankadan alabiliyorlar. Banka da maaşını kendisinden çekmeyi taahhüt eden emeklilere emekli maaşı tutarına göre promosyon veriyor.

Maaşlarını taşımak isteyenler, banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden bildirimde bulunuyor. Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor.

Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanı ise iade ediliyor.

EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA: Ziraat, Akbank, Garanti... yenilendi! En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?

İŞTE MART AYI EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR LİSTESİ

DENİZBANK

Denizbank, emekli aylığını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.

Maaş Tutar Aralığı - Standart Promosyon

• 0 - 3.499 TL - 3.000 TL
• 3.500 TL - 7.499TL - 3.500 TL
• 7.500 TL - 9.999 - 4.500 TL
• 10.000 TL ve üzeri - 5.000 TL

EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA: Ziraat, Akbank, Garanti... yenilendi! En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?

VAKIFBANK

1 aya isabet eden emekli aylığı tutarı;

• 3.500 TL ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000 TL,
• 3.500 - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500 TL,
• 7.500 – 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500 TL,
• 10.000 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL

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