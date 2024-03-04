Giriş Tarihi: 04.03.2024 20:58
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
20:58
EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA: Mart 2024'de 15 bin TL fısatı! Emekli banka promosyonu ne kadar, en yüksek promosyon hangi bankada?
Emekli banka promosyonu tutarları 2024 Mart listesi açıklandı. Daha fazla müşteri kazanabilmek için emekli promosyon kampanyalarını güncelleyen bankalar sayesinde en yüksek tutar 15 bin TL'ye ulaştı. Maaş bankalarını taşımak isteyen emekliler, "Emekli banka promosyonu ne kadar, en yüksek emekli promosyonu hangi bankada" sorusuna yanıt arıyor. Emekliye ek gelir kapısını aralayan kampanyalarda hareketlilik sürüyor. İşte, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti ve diğer bankaların emekli promosyon kampanyaları.