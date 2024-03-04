EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA: Mart 2024’de 15 bin TL fısatı! Emekli banka promosyonu ne kadar, en yüksek promosyon hangi bankada?

Emekli promosyon kampanyaları Mart 2024 dönemi için yenilendi. 15.000 TL'yi bulan promosyon fırsatının ardından maaş bankalarını değiştirmek isteyen emekliler arayışa başladı. Emekliye ek gelir imkanı sunan kampanyalar sonrası "Emekli banka promosyonu ne kadar, en yüksek promosyon hangi bankada" merak ediliyor. İşte Ziraat, Akbank, Garanti, Denizbank, ING, Yapı Kredi, Vakıfbank, Türkiye Finans ve diğer bankalarda Mart 2024 emekli promosyonu tablosu...