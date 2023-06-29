Giriş Tarihi: 29.06.2023 10:00
Güncelleme Tarihi: 29.06.2023
10:01
EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI BU HAFTA BELLİ OLUYOR! 2023 emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, rakamlar...
Emekli Temmuz zammı öncesi geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu TUİK tarafından önümüzdeki pazartesi günü açıklanacak enflasyon artış oranı ile birlikte Temmuz zammı belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak net ve brüt asgari ücret miktarını açıklamıştı. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret; yüzde 34 oranında artış ile 11 bin 402 TL olarak açıklanırken binlerce EYTli ve emeklinin yeni maaşlarının ne kadar olacağı hakkında tahminlerde bulunuyor. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 2023 en düşük emekli maaşı ve emekli zammı tahminleri…