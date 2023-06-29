EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI BU HAFTA BELLİ OLUYOR! 2023 emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, rakamlar...

Emekli ve memur zammı için beklenilen son enflasyon verisi önümüzdeki pazartesi açıklanıyor. TUİK haziran ayı enflasyon artış oranını açıklamasının ardından yılın ilk yarısına ait rakamlar tamamlanmış olacak. Vedat Işıkhan'ın 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti; yüzde 34 oranında artış ile 11 bin 402 TL olarak açıklamasının ardından emekli zammı hesaplamaları başladı. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşına yüzde kaç zam gelir? İşte, yanıtı…