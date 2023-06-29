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Haberler Fotohaber EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI BU HAFTA BELLİ OLUYOR! 2023 emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, rakamlar...
Giriş Tarihi: 29.06.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 10:01

EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI BU HAFTA BELLİ OLUYOR! 2023 emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, rakamlar...

Emekli Temmuz zammı öncesi geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu TUİK tarafından önümüzdeki pazartesi günü açıklanacak enflasyon artış oranı ile birlikte Temmuz zammı belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak net ve brüt asgari ücret miktarını açıklamıştı. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret; yüzde 34 oranında artış ile 11 bin 402 TL olarak açıklanırken binlerce EYTli ve emeklinin yeni maaşlarının ne kadar olacağı hakkında tahminlerde bulunuyor. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 2023 en düşük emekli maaşı ve emekli zammı tahminleri…

EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI BU HAFTA BELLİ OLUYOR! 2023 emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, rakamlar...

Emekli ve memur zammı için beklenilen son enflasyon verisi önümüzdeki pazartesi açıklanıyor. TUİK haziran ayı enflasyon artış oranını açıklamasının ardından yılın ilk yarısına ait rakamlar tamamlanmış olacak. Vedat Işıkhan'ın 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti; yüzde 34 oranında artış ile 11 bin 402 TL olarak açıklamasının ardından emekli zammı hesaplamaları başladı. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşına yüzde kaç zam gelir? İşte, yanıtı…

EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI BU HAFTA BELLİ OLUYOR! 2023 emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, rakamlar...

ENFLASYON ORANINDA ZAM YAPILACAK

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına enflasyon oranında zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında ocak – haziran dönemindeki enflasyon oranında artırılacak.

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EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI BU HAFTA BELLİ OLUYOR! 2023 emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, rakamlar...

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret belli oldu. Ara zam ile yüzde 34 oranında artan maaş, brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu.

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EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI BU HAFTA BELLİ OLUYOR! 2023 emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, rakamlar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ VE MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ ÖDENDİ!

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerin Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerini ve maaşlarını alacağını aktardı:

"Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. "

Emekli maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran`da vatandaşlar ile buluştu.

EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI BU HAFTA BELLİ OLUYOR! 2023 emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, rakamlar...

BAKAN VEDAT IŞIKHAN'DAN EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapılacak düzenleme hakkında şu sözlere yer verdi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımızla işbirliği halinde çalışıyoruz. Hedefimiz tüm paydaşları memnun edecek sonuca ulaşmak. Düzenleme temmuzda Meclis'ten geçecek, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak."

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