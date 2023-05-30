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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI 2023 HESAPLAMA: Enflasyon oranı ve refah payıyla emekli maaşı ne kadar olacak, zam ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 30.05.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 15:36

EMEKLİ ZAMMI 2023 HESAPLAMA: Enflasyon oranı ve refah payıyla emekli maaşı ne kadar olacak, zam ne zaman yapılacak?

Emekli maaşı zammı son dakika araştırmaları devam ediyor. TÜİK 6 aylık enflasyon oranı ve refah payı ile vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecekken, en düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL olduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. TÜİK ilk 4 aylık veri yayımlanırken, Mayıs ve Haziran rakamları sonrası en düşük emekli maaşı zammı belli olmuş olacak. SSK Bağkur üzerinden emekli olan vatandaşlar, emekli zammı 2023 için beklentiye girmiş durumda. Peki, emekli zammı ne kadar olacak? İşte detaylar

EMEKLİ ZAMMI 2023 HESAPLAMA: Enflasyon oranı ve refah payıyla emekli maaşı ne kadar olacak, zam ne zaman yapılacak?

Emekli zammı hesaplama ekranı üzerinden vatandaşlar ne kadar maaş alacaklarını öğrenmek istiyor. 6 aylık TÜİK enflasyon oranları ve refah payı ile emekli maaşı zammı 2023 belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki 2023 SSK Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, emekli maaşı zammı 2023 hakkında detaylar

EMEKLİ ZAMMI 2023 HESAPLAMA: Enflasyon oranı ve refah payıyla emekli maaşı ne kadar olacak, zam ne zaman yapılacak?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE ARTACAK

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe müjde verdi.

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

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EMEKLİ ZAMMI 2023 HESAPLAMA: Enflasyon oranı ve refah payıyla emekli maaşı ne kadar olacak, zam ne zaman yapılacak?

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

Başkan Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."

EMEKLİ ZAMMI 2023 HESAPLAMA: Enflasyon oranı ve refah payıyla emekli maaşı ne kadar olacak, zam ne zaman yapılacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL OLDU!

Geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu.

EMEKLİ ZAMMI 2023 HESAPLAMA: Enflasyon oranı ve refah payıyla emekli maaşı ne kadar olacak, zam ne zaman yapılacak?

ZAMLI MAAŞLAR ÖDENDİ!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ile geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

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