Giriş Tarihi: 30.05.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 15:36

EMEKLİ ZAMMI 2023 HESAPLAMA: Enflasyon oranı ve refah payıyla emekli maaşı ne kadar olacak, zam ne zaman yapılacak?

Emekli maaşı zammı son dakika araştırmaları devam ediyor. TÜİK 6 aylık enflasyon oranı ve refah payı ile vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecekken, en düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL olduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. TÜİK ilk 4 aylık veri yayımlanırken, Mayıs ve Haziran rakamları sonrası en düşük emekli maaşı zammı belli olmuş olacak. SSK Bağkur üzerinden emekli olan vatandaşlar, emekli zammı 2023 için beklentiye girmiş durumda. Peki, emekli zammı ne kadar olacak? İşte detaylar