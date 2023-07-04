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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Temmuz zammı hesaplamaları yapıldı! SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak
Giriş Tarihi: 04.07.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 07:50

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Temmuz zammı hesaplamaları yapıldı! SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak

Emekli zammı 2023 hesaplama araştırmalarına hız verildi. 5 Temmuz 2023 saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıklayacak. 6 aylık enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşı zammı belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla alakalı açıklamalarda bulunurken, Meclis tatile girmeden önce çalışmayı bitirip kamuya sunulmak isteniyor. Emekli zam oranı 2023 TÜİK enflasyonu ve refah payıyla birlikte belli olacak. Temmuz zammı hesaplamalarıyla SSK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusuna yanıt veriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı altında çalışmalar sona geldi. Peki, emekli zammı ne zaman 2023? İşte emekli zammı son dakika haberi

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Temmuz zammı hesaplamaları yapıldı! SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak

Emekli maaşı zammı 2023 hakkında son dakika araştırmaları vatandaşlar tarafından yapılıyor. 5 Temmuzda açıklanacak olan yılın altıncı enflasyon rakamıyla birlikte en düşük emekli zam oranı belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla vatandaşların refah seviyesinin arttırılmasının öncelikleri olduğunu dile getirdi. Bu noktada temmuz zammıyla birlikte emekli maaşı ne kadar olacak, emekli zammı ne zaman yapılacak soruları hala yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Temmuz zammı hesaplamaları yapıldı! SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak

EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın ilk haftasında paylaşıyor. Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

Bu noktada milyonlarca memur ve emeklinin gözü 5 Temmuz'a çevrilmiş durumda. Önümüzdeki hafta enflasyon farkı ve refah payı belli olacak.

SSK ve Bağ-kur emekli maaşları yılın ilk yarısına ait Ocak-Haziran dönemindeki enflasyon oranına ek olarak refah payı ile artış yaşayacak.

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EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Temmuz zammı hesaplamaları yapıldı! SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak

MAAŞLAR TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE BELLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklamada çalışan, memur ve emekliye müjdeyi şu sözlerle vermişti:

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Temmuz zammı hesaplamaları yapıldı! SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak

''Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız.''

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Temmuz zammı hesaplamaları yapıldı! SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

Yapılan son yasal düzenlemeyle beraber en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu. Ancak emekli maaşı 7 bin 500 TL üzerinde olan emekliler bu düzenlemeden yararlanamadı.

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