EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Temmuz zammı hesaplamaları yapıldı! SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak

Emekli zammı 2023 hesaplama araştırmalarına hız verildi. 5 Temmuz 2023 saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıklayacak. 6 aylık enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşı zammı belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla alakalı açıklamalarda bulunurken, Meclis tatile girmeden önce çalışmayı bitirip kamuya sunulmak isteniyor. Emekli zam oranı 2023 TÜİK enflasyonu ve refah payıyla birlikte belli olacak. Temmuz zammı hesaplamalarıyla SSK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusuna yanıt veriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı altında çalışmalar sona geldi. Peki, emekli zammı ne zaman 2023? İşte emekli zammı son dakika haberi