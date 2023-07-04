EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Temmuz zammı hesaplamaları yapıldı! SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

Yapılan son yasal düzenlemeyle beraber en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu. Ancak emekli maaşı 7 bin 500 TL üzerinde olan emekliler bu düzenlemeden yararlanamadı.