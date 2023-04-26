Emekli zammı 2023 Temmuz hesaplama tablosu: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaş zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. 6 aylık enflasyon rakamları netleştikten sonra 2023 Temmuz zammı ortaya çıkacak. Yılın 3. verisi olan Mart enflasyonu ile beraber emekli zammı hesapları şekillenmeye başladı. SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlar ise bu noktada Temmuzda emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL sorularına yanıt arıyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak emekli zam oranı için refah artışı çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor. Peki, SSK ve Bağkur en yüksek ve en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 2023 Temmuz emekli zammı son dakika haberleri…