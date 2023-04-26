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Haberler Fotohaber Emekli zammı 2023 Temmuz hesaplama tablosu: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 26.04.2023 14:02 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 14:02

Emekli zammı 2023 Temmuz hesaplama tablosu: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaş zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. 6 aylık enflasyon rakamları netleştikten sonra 2023 Temmuz zammı ortaya çıkacak. Yılın 3. verisi olan Mart enflasyonu ile beraber emekli zammı hesapları şekillenmeye başladı. SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlar ise bu noktada Temmuzda emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL sorularına yanıt arıyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak emekli zam oranı için refah artışı çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor. Peki, SSK ve Bağkur en yüksek ve en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 2023 Temmuz emekli zammı son dakika haberleri…

Emekli zammı 2023 Temmuz hesaplama tablosu: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı 2023 son dakika haberleri SSK ve Bağkur emeklilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın talimatıyla en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Şimdi ise gözler yılın ikinci yarısında geçerli olacak rakamlar için Bakan Bilgin'den gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. TÜİK'in açıkladığı 3 aylık enflasyon verisi ile 2023 Temmuz zammı için ilk rakamlar ortaya çıktı. Emekli maaş zammı hesaplama tablosu da şekillenmeye başladı. Peki, Temmuzda SSK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 2023 Emekli zammı son durum gelişmeleri ile ilk tahminler…

Emekli zammı 2023 Temmuz hesaplama tablosu: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL OLDU!

Geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu.

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Emekli zammı 2023 Temmuz hesaplama tablosu: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Başkan Erdoğan, konu ile ilgli olarak şunları kaydetti:

"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı.

Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz.

Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

Böylece en düşük emekli aylığı yüzde 36'nın üzerinde artışla 7500 TL oldu.

Emekli zammı 2023 Temmuz hesaplama tablosu: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

ZAMLI MAAŞLAR ÖDENDİ!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ile geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarıldı.

15 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödemesini aldı.

Emekli zammı 2023 Temmuz hesaplama tablosu: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ ZAMMI REFAH PAYI HARİÇ 6 AYLIK ENFLASYON ORANI KADAR OLUYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 kez olmak üzere TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor. Yani enflasyon burada doğrudan belirleyici oluyor.

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